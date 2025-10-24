fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

De biquíni, Sheila Bellaver aproveita dia de folga na piscina

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/10/2025 às 19:06
De biquíni, Sheila Bellaver aproveita dia de folga na piscina
De biquíni, Sheila Bellaver aproveita dia de folga na piscina - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A caminhoneira Sheila Bellaver, conhecida por rodar o Brasil em sua Scania Pink, aproveitou o dia de folga para se refrescar na piscina. Através do Instagram, onde soma mais de 2,3 milhões de seguidores, a musa publicou um registro do momento de lazer e conquistou muitos elogios.

Na foto, ela que também é conhecida como Sheila Bella e comercializa conteúdos adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy, aparece de costas, usando um biquíni xadrez em tons de rosa e branco. A peça estilosa evidenciou o bumbum sarado da loira.

Para complementar o look de verão e se proteger do sol, Sheila Bellaver apostou em um boné e óculos espelhado. Não demorou muito e a publicação da influenciadora digital foi cercada por milhares de curtidas e mensagens calorosas.

“Essa sua beleza é inexplicável”, disse um rapaz. “Linda demais”, elogiou outro. “Belíssima”, comentou um admirador. “Sheila mais que top”, afirmou um internauta. “Cada dia mais linda essa musa”, declarou um outro fã da caminhoneira mais famosa do Brasil.

A post shared by SHEILINHA (@sheila_bellaver_sb)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

VEJA MAIS: Sheila Bellaver tem vídeos de sexo divulgados por ex

O post De biquíni, Sheila Bellaver aproveita dia de folga na piscina foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios
Famosas de biquíni

Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios
Neiva Mara, musa do OnlyFans, renova o bronzeado com seu menor biquíni e mostra corpaço
Famosas de biquíni

Neiva Mara, musa do OnlyFans, renova o bronzeado com seu menor biquíni e mostra corpaço

Compartilhe

Tags