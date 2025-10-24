De biquíni, Sheila Bellaver aproveita dia de folga na piscina
A caminhoneira Sheila Bellaver, conhecida por rodar o Brasil em sua Scania Pink, aproveitou o dia de folga para se refrescar na piscina. Através do Instagram, onde soma mais de 2,3 milhões de seguidores, a musa publicou um registro do momento de lazer e conquistou muitos elogios.
Na foto, ela que também é conhecida como Sheila Bella e comercializa conteúdos adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy, aparece de costas, usando um biquíni xadrez em tons de rosa e branco. A peça estilosa evidenciou o bumbum sarado da loira.
Para complementar o look de verão e se proteger do sol, Sheila Bellaver apostou em um boné e óculos espelhado. Não demorou muito e a publicação da influenciadora digital foi cercada por milhares de curtidas e mensagens calorosas.
“Essa sua beleza é inexplicável”, disse um rapaz. “Linda demais”, elogiou outro. “Belíssima”, comentou um admirador. “Sheila mais que top”, afirmou um internauta. “Cada dia mais linda essa musa”, declarou um outro fã da caminhoneira mais famosa do Brasil.