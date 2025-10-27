fechar
Mel Maia exibe tatuagens e marquinhas em fotos de biquíni e esquenta o clima na web

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/10/2025 às 18:24
Mel Maia tem encantado seus fãs e seguidores nas redes sociais com sua recente sessão de fotos de biquíni, onde exibiu suas tatuagens e marquinhas do bronzeado. As imagens, que capturaram a beleza natural e a boa forma da jovem atriz, rapidamente foram alvos de muitos elogios na web.

Na ocasião, Mel Maia posou com um biquíni laranja com alcinhas pretas. Ela complementou o visual com óculos de sol e outros acessórios super estilosos. A jovem posou sentada à beira da piscina enquanto curtia o clima ensolarado e de lazer.

A barriguinha sarada e as curvas definidas da atriz foram outros detalhes que ficaram em destaque nas fotos. O físico em forma de Mel Maia é fruto de uma rotina de treinos intensa, além de uma alimentação equilibrada.

Em meio aos comentários da publicação, a famosa foi cercada por elogios: “Que mulher incrível!”, “Maravilhosa demais! Admiro sua confiança e autenticidade, Mel.”, “Essa menina é um arraso!”, “Que tatuagens incríveis!” “Simplesmente deslumbrante! As fotos estão incríveis e você está radiante.”, foram algumas reações.

Mel Maia (Foto: Reprodução/Instagram)
VEJA MAIS: Mel Maia revela que está morando com o namorado português

