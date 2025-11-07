Programações gratuitas para o Dia do Frevo de Bloco no Recife
O fim de semana promete ser de pura celebração para quem quer reviver a poesia, o brilho e a emoção dos antigos carnavais; confira a programação
O ritmo mais poético do carnaval pernambucano vai dominar o fim de semana.
Amanhã (7) e domingo (9), a Escola de Frevo e o Paço do Frevo, equipamentos culturais mantidos pela Prefeitura do Recife, promovem uma série de atividades gratuitas em homenagem ao Dia Municipal do Frevo de Bloco, criado em 2004 para celebrar o centenário do compositor e maestro Edgard Moraes.
As comemorações começam neste sábado (7) com a quarta edição do Deixa o Frevo Rolar, a partir das 16h, no Pátio de São Pedro, no bairro de São José. A programação reúne o Bloco Lírico Pierrot de São José e orquestras de frevo, que prometem reviver os carnavais mais nostálgicos.
Também haverá a apresentação do espetáculo “Ciclofrevo - Ciclos Culturais”, além de oficina de malabares, bingo e uma feirinha com produtos variados, incluindo comidas típicas e artigos confeccionados por integrantes da comunidade ligada à Escola de Frevo.
Já no domingo (9), o lirismo toma as ruas do Bairro do Recife com o Arrastão do Frevo de Blocos Líricos, a partir das 15h30. A concentração será no Marco Zero, de onde o cortejo segue até o Paço do Frevo, embalado pelo Coral Edgard Moraes, sob regência do maestro Marco Cézar, e pela Orquestra Evocações, comandada pelo maestro Barbosa.
Mais de 25 blocos líricos participam da celebração, misturando tradição e renovação em uma homenagem à beleza do Frevo de Bloco, conhecido por seus corais femininos e pela orquestra de pau e corda com violões, cavaquinhos, bandolins, violinos, flautas, clarinetes e percussão.
Entre as agremiações confirmadas estão Bloco das Flores, Bloco da Saudade, Boêmios da Boa Vista, Batutas de São José, Compositores e Foliões, Flor da Lira do Recife, Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais, Canta Olinda, Flor da Lira de Olinda e Seresteiros de Salgadinho.