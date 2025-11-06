Festival CRIA.PE 2025 premia publicitários no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento publicitário reuniu diversos profissionais para uma noite de prêmios, networking, palestras e debates sobre o ramo no Recife Expo Center

Na última terça-feira (4), a cidade do Recife recebeu a segunda edição do Festival Pernambucano de Publicidade (CRIA.PE), que reuniu diversos profissionais, estudantes e representantes do ramo para um dia de palestras, premiações e muito networking.

Cerca de mil pessoas participaram do momento, que aconteceu no Recife Expo Center, com mais de 30 agências de publicidade presentes. Organizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), o festival foi dividido em algumas categorias rigorosas, além de duas etapas.

“Temos 15 categorias e 80 subcategorias. O julgamento acontece em duas fases: uma primeira online, com 10 jurados de várias partes do Brasil e até do exterior, e uma segunda fase presencial, com cinco jurados que passam dois dias imersos analisando os finalistas”, explica o presidente do júri e Diretor Criativo do festival, Paulo André Bione.

O Troféu Capivara foi o destaque da noite, concedido para as peças mais bem avaliadas da noite. “Tenho amigos de outros mercados que dizem: ‘quero ganhar uma capivara’. Então, vem para Pernambuco e conquista a sua”, brincou o diretor. O bloco Galo da Madrugada também se apresentou como atração cultural do evento.

Agência do Ano de 2025 e mais prêmios

O destaque da premiação foi o anúncio da grande campeã do CRIA.PE 2025, a agência Avesso, que recebeu o título de “Agência do Ano”. As agências “Ampla” e “Brenda” ocuparam o pódio ao lado da premiada. Na categoria do interior, quem levou a melhor foi a “Buzzlab”, de Caruaru.

“A indústria criativa pernambucana é uma das mais promissoras do Brasil. Temos talentos premiados não só no país, mas também em festivais internacionais como o de Cannes. Hoje vamos ver um pouco dessa potência: foram 727 peças inscritas e mais de 32 agências participantes, um verdadeiro show de criatividade e talento”, destaca Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE.

Além dessa categoria, o festival também registrou a entrega de 1 Troféu Capideia, 3 Troféus Grand Prix, 52 de Bronze, 27 de Prata e 18 de Ouro. Na categoria Profissional Criativo do Ano, o bronze foi para Manuel Cavalcanti, da Ampla; a prata para Gabriela Miranda, da Avesso; e o ouro para Ricardinho Lira, também da Avesso. O título de Anunciante do Ano foi concedido à Bet Dá Sorte, enquanto a Audiola recebeu o prêmio de Fornecedor do Ano.

Ao todo, foram 727 peças inscritas para a edição de 2025, com 32 agências participantes e 25 finalistas no shortlist, com um júri composto por nomes reconhecidos nacionalmente, como Eduardo Marques (CCO da VML/São Paulo), Karan Novas (Sócio e CCO da Tulom/São Paulo), Guilherme Caccicco (Diretor de Criação da Morya/Salvador), Alessandra Pereira (Diretora de Criação da FCB/Media Brands/São Paulo) e Geisa Lopes (Diretora de Criação da Calia/Y2/Brasília).

Algumas palestras e painéis ganharam destaque, entre eles:

“Shopping Powered by IA: O novo comprar na era da Inteligência Artificial” com Gleidys Salvanha (Google), “A coragem de não ser igual: Como as marcas fortes geram valor e se destacam em um mundo cada vez mais igual” com Juliano Brenner Hennemann (SPR/ESPM), “Marcas à prova de realidade: confiança e autenticidade em tempos de IA” com Regina Augusto (CENP), “Tecnologia e conexão emocional: estamos prontos para o Marketing 6.0?” com Rafaela Alves (AlmapBBDO), “CEO com ‘C’ de Criativo?” com André Kassu (CP+B Brasil) — mediado por Karan Novas e Ricardo Moreira (Moreira Estúdio) — “Cannes Downloaded: o que acontece em Cannes, não fica só em Cannes” com Eduardo Marques, e “Perguntar não ofende: Joanna Monteiro responde sobre a importância das perguntas” com Joanna Monteiro (Ask Consultoria / D&AD Londres).

