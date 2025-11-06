fechar
Sport pode ser rebaixado contra o Atlético-MG? Veja projeção para a próxima rodada

Equipe rubro-negra vem de derrota para o Juventude em casa e retorna a campo no próximo sábado (08) para enfrentar o Atlético-MG; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 06/11/2025 às 10:38
Lance do jogo entre Flamengo x Sport pela 31ª rodada do Brasileirão
Lance do jogo entre Flamengo x Sport pela 31ª rodada do Brasileirão - Paulo Paiva/Sport

O Sport sofreu uma derrota dura por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta-feira (05), em plena Ilha do Retiro.

Além da derrota, que aproximou mais ainda o clube do rebaixamento para a Série B de 2026, o Leão atingiu outra marca negativa: o menor público como mandante na Ilha do Retiro no ano de 2025.

O público total foi de 4.919 pessoas, com renda de R$ 97.100. Antes da bola rolar, a média do clube na temporada era de 17.961 torcedores por partida.

Até aqui, o Leão da Ilha somou 17 pontos, com duas vitórias, 11 empates e 18 derrotas. A marca aponta que o clube perdeu quase 60% dos jogos que disputou na competição.

O Leão da Ilha ocupa a 20ª colocação desde a terceira rodada do campeonato, com a primeira vitória acontecendo apenas na 19ª rodada, diante do Grêmio.

Sport pode cair na próxima rodada?

Apesar da campanha, o Leão da Ilha ainda não teve seu rebaixamento decretado matematicamente.

Os cálculos têm sido implacáveis com o rubro-negro, que acumula nove jogos sem vencer e vê o rebaixamento cada vez mais próximo.

A confirmação da queda do clube para a Série B pode vir na próxima rodada, em que o Sport enfrenta o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, às 16h (de Brasília) do sábado (08).

Leia Também

Se o Sport perder e o Vitória vencer na próxima rodada, o time pernambucano permanecerá com 17 pontos, enquanto os baianos chegarão a 37.

A diferença tornaria o rebaixamento do Sport matematicamente inevitável.

Nesse momento, o Leão da Ilha pode atingir no máximo 38 pontos. O pior 16º colocado desde que o torneio por pontos corridos passou a ter 20 times (com 38 rodadas) foi o Ceará, que somou 39 em 2019.

Sport 0 x 2 Juventude | Melhores Momentos

