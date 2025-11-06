Feirão com mais de 2 mil vagas movimentou a busca por emprego na Região Metropolitana do Recife
Evento reuniu 27 empresas e preencheu 2.418 vagas de trabalho em setores como comércio, serviços, telecomunicações, área hospitalar e hotelaria
O 3º Feirão de Empregos da Região Metropolitana do Recife reuniu mais de 2 mil trabalhadores, nesta quinta-feira (6), na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (ETEPAM), no bairro da Encruzilhada, no Recife.
O evento ofereceu 2.418 vagas de trabalho em setores como comércio, serviços, telecomunicações, área hospitalar e hotelaria, distribuídos em 27 empresas parceiras do Governo de Pernambuco.
Os candidatos se inscreveram previamente e chegaram ao local já com carta de recomendação para participar dos processos seletivos. Os atendimentos ocorreram durante a manhã e a tarde.
Durante o feirão, os candidatos foram encaminhados aos balcões das empresas para entrevistas com as equipes de Recursos Humanos, com possibilidade de contratação imediata ou encaminhamento para etapas posteriores de seleção.
Além das vagas de emprego, os participantes puderam receber orientação profissional e realizar inscrições em cursos de qualificação.
O evento também disponibilizou um espaço chamado "cabide solidário", que oferecia roupas, calçados e acessórios adequados para o ambiente de trabalho. Ainda houve capacitação sobre como montar o currículo e se preparar para entrevistas.
Apoio à capacitação e empreendedorismo
O secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Manuca, destacou que o evento também busca fortalecer o empreendedorismo e preparar os trabalhadores para o mercado.
“Fora as vagas, a gente também oferece qualificação e capacitação para quem quer empreender, abrir uma empresa ou aprimorar um negócio que já tem", afirmou.
Durante o evento, a governadora Raquel Lyra celebrou o desempenho de Pernambuco na geração de empregos formais.
“Pernambuco voltou a gerar emprego de carteira assinada e, neste mês de setembro, fechamos com mais de 15.600 postos de trabalho criados. Somos o primeiro estado do Nordeste e o terceiro do Brasil. Desde janeiro de 2023, já são mais de 120 mil empregos formais gerados. O nosso estado voltou a crescer, e é claro que a gente precisa alinhar quem quer a vaga de trabalho”, declarou.
Segundo o governo estadual, a próxima edição do feirão acontecerá em 2026.