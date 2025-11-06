fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Calor segue intenso no Sertão e chega a 39 °C nesta quinta (6); tempo firme predomina em Pernambuco

Com altas temperaturas e baixa umidade no interior, a Apac prevê mais um dia de tempo estável sem chuva em todas as regiões do estado

Por JC Publicado em 06/11/2025 às 6:58
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

A quinta-feira (6) será de sol forte e tempo firme em todo o território pernambucano. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), não há previsão de chuva para nenhuma das regiões do estado até o início da próxima semana.

Temperaturas

No Sertão, as temperaturas continuam elevadas e devem atingir 39 °C em Serra Talhada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já em Petrolina, os termômetros devem marcar 36 °C, com umidade mínima próxima de 35%, condição que exige atenção para o risco de desidratação e queimadas.

O Inmet também mantém o alerta de baixa umidade do ar sobre áreas do interior nordestino, classificando a situação como de “perigo potencial”, o que indica maior chance de desconforto térmico e ressecamento da vegetação.

Outras regiões

Na Região Metropolitana do Recife, as temperaturas ficam entre 25 °C e 30 °C, com índices de umidade variando de 90% pela manhã a 50% no período da tarde.

Já no Agreste, cidades como Caruaru devem registrar mínima de 18 °C e máxima de 33 °C, sob predomínio de céu claro e sensação de calor ao longo do dia.

Segundo a Apac, a tendência é que o tempo seco e estável continue até o início da próxima semana, sem indicativos de precipitação significativa em Pernambuco.

