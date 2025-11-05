fechar
Política | Notícia

Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro

Segundo o ministro, o inquérito da PF será direcionado para apuração de esquemas de lavagem de dinheiro e a infiltração de criminosos no poder público

Por Agência Brasil Publicado em 05/11/2025 às 21:51
Ministro Alexandre de Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
Ministro Alexandre de Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro - STF / divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira (5) que a Polícia Federal (PF) vai abrir um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro.

A declaração do ministro foi feita na manhã desta quarta a representantes de entidades que atuam em defesa de direitos humanos. O encontro foi marcado para tratar dos desdobramentos da Operação Contenção, realizada na capital fluminense e que deixou mais de 120 mortos.

Leia Também

De acordo com o ministro, o inquérito da PF será direcionado para apuração do funcionamento de esquemas de lavagem de dinheiro e a infiltração de criminosos no poder público.

Sobre a apuração das mortes ocorridas durante a operação no Rio, o ministro acrescentou que o Supremo vai acompanhar a investigação.

Moraes adiantou aos participantes da audiência que há falta de autonomia da política técnico-científica do Rio. Para o ministro, a subordinação à Polícia Civil pode comprometer a apuração.

O ministro é relator temporário do processo conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual a Corte já determinou medidas para combater a letalidade policial na capital fluminense.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ele foi escolhido para tomar decisões urgentes envolvendo o processo, diante da ausência de um relator para o caso. A ação era comandada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou.

Leia também

O presidente Lula, o "humilde" que prometeu dormir em um barco durante a COP30, acabou optando pelas acomodações de um iate de luxo
Romoaldo de Souza

O presidente Lula, o "humilde" que prometeu dormir em um barco durante a COP30, acabou optando pelas acomodações de um iate de luxo
Presidente Lula diz que operação no Rio de Janeiro foi uma "ação desastrosa": "Foi matança", afirmou
Romoaldo de Souza

Presidente Lula diz que operação no Rio de Janeiro foi uma "ação desastrosa": "Foi matança", afirmou

Compartilhe

Tags