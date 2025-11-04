Presidente Lula diz que operação no Rio de Janeiro foi uma "ação desastrosa": "Foi matança", afirmou

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No Ministério dos Direitos Humanos, ganha força a iniciativa de conceder bolsa a familiares de mortos no confronto. Já tem até apelido: 'bolsa facção'

Clique aqui e escute a matéria

‘FOI MATANÇA’ E ‘AÇÃO DESASTROSA’

As declarações são do presidente da República, Lula da Silva (PT), ao se referir à operação policial no Rio de Janeiro, que culminou com quatro policiais e 115 suspeitos mortos. “A decisão do juiz era [para] uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança”, afirmou o presidente.

ENTREGA À PF

Lula deu a entender que não acredita nos profissionais da segurança pública do Rio de Janeiro. Assim como fez o prefeito do Recife, João Campos (PSB), presidente do partido, que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a federalização das investigações.

AJUDA ‘HUMANITÁRIA’

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, informou que pretende criar um pacote de assistência para os familiares dos mortos na operação realizada na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, o Planalto recomendou cautela e que ela “pense duas vezes” antes de anunciar a medida. O receio do entorno do presidente Lula é de que a ajuda passe a ser chamada de “bolsa fuzil”.

DELEGADOS COMANDARÃO CPI DO CRIME ORGANIZADO…

…e um general será o vice. O senador Fabiano Contarato (PT-ES) vai comandar as investigações sobre o crime organizado, enquanto o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) será o relator. Ambos são delegados aposentados da Polícia Civil em seus respectivos estados. O vice-presidente da comissão será o general da reserva, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Nenhum dos três senadores de Pernambuco - Humberto Costa (PT), Fernando Dueire (MDB) e Tereza Leitão (PT) - integrará a CPI. Não será por falta de experiência que a comissão deixará de apresentar resultados. O país aguarda!

A PRIMEIRA VITÓRIA DO GOVERNO

No voto secreto, o governista Fabiano Contarato derrotou Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República. O placar foi de 6 a 5.

MORO FICOU FORA

O ex-juiz da Operação Lava Jato - mais tarde desmontada pelo Judiciário - o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), ficou na suplência. Seu partido não conseguiu uma vaga de titular. O PT terá três vagas; PL e PSD, duas cada; e Republicanos, Podemos, MDB e PSB, uma vaga cada.

A COMPOSIÇÃO DA CPI

Titulares: Alessandro Vieira (MDB-SE), relator; Marcio Bittar (PL-AC); Marcos do Val (Podemos-ES); Otto Alencar (PSD-BA); Angelo Coronel (PSD-BA); Jorge Kajuru (PSB-GO); Flávio Bolsonaro (PL-RJ); Magno Malta (PL-ES); Rogério Carvalho (PT-SE); Fabiano Contarato (PT-ES), presidente; e, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente. Suplentes: Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); Sergio Moro (União-PR); Randolfe Rodrigues (PT-AP); Eduardo Girão (Novo-CE); Jaques Wagner (PT-BA); Esperidião Amin (PP-SC).

ARGENTINA REPERCUTE ASSALTO A JORNALISTA NA COP30

Rádios, jornais e até a Secretaría de Comunicación y Prensa do governo Milei lamentaram o roubo a um jornalista argentino que está em Belém (PA) para cobrir a COP30. “Lamentável que nossos cidadãos não tenham recebido a segurança devida”. Segundo relatos, houve perseguição por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estavam à paisana.

NIGERIANOS TENTAM ENTRAR NO BRASIL COM VISTO DA COP30

Mais de 200 pedidos de visto temporário, com validade para o período da COP30, foram apresentados por cidadãos da Nigéria. Mais da metade foi negada. O receio do Ministério das Relações Exteriores é de que alguns desses pedidos tenham sido feitos por nigerianos que tentam deixar o país para escapar dos conflitos internos e dos ataques contra comunidades cristãs.

PENSE NISSO!

“Um dia para esquecer.” Assim resumiu um importante líder da oposição no Congresso Nacional, após duas acachapantes derrotas.

A primeira, na CPI do Crime Organizado, durante a eleição para a presidência: o petista Fabiano Contarato venceu o oposicionista general Hamilton Mourão.

A segunda ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A temível CCJ tinha tudo para votar a “legalidade” do projeto que equipara facções criminosas a organizações terroristas. A manobra, patrocinada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), foi antecipar a sessão plenária - o que obriga as comissões em andamento a paralisarem suas atividades.

Há quem avalie que, ao menos nesse caso da CCJ, ainda seja possível reverter o cenário em breve. Mas o recado está dado: mesmo quando parece não ter articulação para enfrentar a oposição, o governo sempre conta com uma mão amiga.

Não basta à oposição fazer o papel de “boazinha” ou escolher os adjetivos mais apropriados para atacar o governo, se, na prática, o Planalto - vez ou outra - demonstra que ainda não perdeu o tino.

Pense nisso!

