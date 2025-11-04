Senadora pernambucana Teresa Leitão sofre queda no Plenário e é levada para o hospital
Teresa Leitão sofreu um corte na testa e deixou o plenário de cadeira de rodas, com um curativo no rosto; A parlamentar foi levada ao hospital
A senadora Teresa Leitão (PT-PE) sofreu uma queda no plenário do Senado na tarde desta terça-feira (4), o que levou à suspensão temporária da sessão.
A parlamentar foi atendida pela equipe de brigadistas do Senado e deixou o plenário em uma cadeira de rodas com um curativo na face, sendo encaminhada na sequência para um hospital, onde recebeu atendimento. De acordo com a assessoria, a senadora deixou o Plenário "lúcida e orientada", e agora passa bem e está consciente.
Imagens da sessão mostram que Alcolumbre conduzia os trabalhos normalmente até perceber uma movimentação entre os senadores. Inicialmente, ele acreditou se tratar de discussões sobre a pauta do dia, mas, ao notar que a situação era mais séria, decidiu interromper temporariamente a sessão.
De acordo com o Metrópoles, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que acompanhou o atendimento, afirmou que Teresa sofreu um corte no supercílio e deverá levar pontos. Brigadistas do Senado entraram no plenário para prestar socorro imediato.