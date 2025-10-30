CPI do Crime Organizado terá Flávio Bolsonaro e Sergio Moro na titularidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

PT indicou Rogério Carvalho, líder do partido no Senado, e Jaques Wagner, líder do governo. Fabiano Contarato, que era delegado, estará na suplência

Os partidos já preencheram quase todas as indicações de membros para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, instalada no Senado. Estarão, entre os membros indicados, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, e Sérgio Moro (União-PR).

Do lado governista, o PT indicou Rogério Carvalho (SE), líder do partido no Senado, e Jaques Wagner (BA), líder do governo. Fabiano Contarato (PT-ES), que era delegado, estará na suplência.

Como mostrou o Estadão, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) pretende ficar com a relatoria da CPI.

O colegiado será instalado na próxima terça-feira, 4, e terá como foco a apuração da atuação de milícias e de facções criminosas. A escolha, no entanto, ainda carece de acordo, uma vez que depende também de quem presidirá o grupo.

Vieira foi o autor do requerimento apresentado em fevereiro que originou a criação da CPI. O colegiado contará com 11 integrantes titulares e 7 suplentes. O prazo de funcionamento será de 120 dias.

O Republicanos ainda não indicou membro titular e nem um suplente. Ainda faltam outras duas indicações para a suplência.

"A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções", disse o presidente do Senado,Davi Alcolumbre (União-AP), em comunicado sobre a instalação da CPI para apurar a estrutura e o funcionamento do crime organizado.

A decisão vem depois de uma operação policial no Rio de Janeiro contra a organização criminosa Comando Vermelho deixar, ao menos mais de uma centena de mortos segundo o governo do Estado. Já segundo a Defensoria Pública, o saldo de fatalidades é de 132 pessoas. O presidente do Senado voltou a defender a união das instituições públicas contra as organizações criminosas.

Veja os integrantes:

Titulares

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Sérgio Moro (União-PR)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Otto Alencar (PSD-BA)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Magno Malta (PL-ES)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Jaques Wagner (PT-BA)

Suplentes