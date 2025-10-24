Enquanto governo tenta no Congresso novo aumento de impostos para 2026, estudo do Senado mostra que primeiro precisa resolver buraco de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governo precisa arrecadar mais de R$ 27 bilhões para alcançar meta de resultado primário zero, fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025

Fim de ano de governo no Brasil é sempre um perrengue porque sempre tem o embate dos cortes no orçamento do ano seguinte e os ajustes necessários para que, ao menos, no papel timbrado do Congresso o Orçamento Geral da União feche com soma zero. Ou seja, a despesa é igual à receita.



Mas no terceiro governo Lula, o nível de desorganização das contas públicas chegou a tal ponto que nem mesmo “afundando o pé na jaca” na arrecadação o Executivo consegue um balanço regular.



Saque por conta



O problema está no fato de que, já na partida, o presidente eleito Lula da Silva arrancou do Congresso R$ 200 bilhões para pagar as despesas que Jair Bolsonaro simplesmente não previu no OGU 2023. Um acordo com Arthur Lira - ainda antes da posse - liberou o “vale” e Lula tomou posse, podendo dizer que ao menos o Bolsa Família estava salvo.



O problema é que depois de posse Lula simplesmente decidiu que, no orçamento dele, as despesas dos programas sociais iriam ser turbinadas mesmo que para isso aumentasse a carga tributária. E a partir daí foi só aumento de despesas enquanto a Receita Federal batia recordes sucessivos. E como as contas não fechavam mesmo, a solução foi mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal criando um negócio chamado de Arcabouço Fiscal que nunca seria cumprido.



Lula com Fernando Hadda para agradar a Hugo Motta. - Divulgação

Vai gastando



A vida seguiu, Lula saiu gastando até que pelo tal Arcabouço em 2025 ele deveria fechar a conta pela Receita e aí começaram os problemas. Perdeu no Congresso as iniciativas de aumentos de impostos e mais ainda para 2026.



Foi aí que Lula começou uma conversa com o presidente da Câmara, Hugo Motta para fazer o enterro da MO 1303-2025 voltar de modo a, pelo menos organizar as contas de 2026 com o objetivo recompor o pacote fiscal após a medida provisória (MP) alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) perder a validade.

Se tudo der certo, um novo texto repetiria aquele discurso de corte de gastos da MP e com dispositivos que ajudassem a arrecadar mais de R$20 bilhões.



Hugo Motta

Ninguém sabe se Hugo Motta tem mesmo fé de ofício para encaminhar um projeto desses devido a sua fragilidade na presidência da casa. Mas desde então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está incensando-o para ver se consegue uma saída para “repor o que foi perdido”, como ele diz. Embora promessa de Hugo Motta, ninguém pague pelo valor de face.



Mas o que pouca gente prestou atenção é que em 2025 a conta também não estará fechada. E nesta quinta-feira a Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado, avisou que o governo precisará de R$ 27,1 bilhões no último trimestre de 2025 para alcançar a meta de resultado primário zero, estabelecida na LDO de 2025.



Déficit primário



Segundo o IFI, o governo acumulou déficit primário de R$100,9 bilhões até setembro, e a perda de eficácia da MP 1.303/2025 tirou a chance de arrecadar mais R$10,6 bilhões. E mesmo que o governo venha conseguindo reduzir despesas (inclusive no Bolsa Família), a conta não fecha.



Então, quando Hugo Motta e Fernando Haddad começam a falar sobre devolver parte do que foi perdido, o IFI chega e avisa que não dá para colocar o depois na frente do antes. Não dá para negociar um orçamento fechado em 2026 quando o buraco de 2025 está aberto.



Conta por fora



Para completar, o governo Lula entendeu começar a botar uma série de despesas fora do orçamento como se isso fosse possível ou como se elas deixassem de ser pagas. Importa pouco se está ou não no Orçamento Geral da União. O que conta é que ela terá que ser paga.

O fato de o Governo Lua inventar esse tipo de estratégia só agrava a coisa porque o dinheiro vai ter que ser pago e em algum lugar ele vai ter que ser contabilizado.



Ordem é gastar



Então a questão é que o Governo não tem um problema para resolver só no ano que vem. Tem que resolver o buraco deste ano para entrar em 2026 com base para buscar mais dinheiro. Agora o difícil é fechar as contas em 2025.



Até porque a única coisa que o presidente Lula está falando é controle de gastos ou redução de custos. Esse é um tema que não faz parte das preocupações de Lula que está em campanha e se pudesse lançar toda semana mais um programa social independentemente de ter caixa ou não.



Bet da Caixa. - Divulgação

Os questionamentos éticos da Caixa Bet.



Em parceria com o gigante internacional IGT, a Caixa Econômica Federal vai estrear oficialmente no mercado de apostas online em novembro, com a plataforma Caixa Bet e estimativa de movimentar R$2,5 bilhões em arrecadação já em 2026.



A entrada da Caixa no mercado de bets provoca preocupações sobre as implicações sobre como o modelo da Caixa pode afetar a concorrência com plataformas privadas e o próprio sistema financeiro. E sobre os cuidados que o processo de governança exigirá para proteger a reputação institucional, já que, diferente do Banco do Brasil, a Caixa é uma instituição 100% estatal e mais ainda sobre o seu impacto sobre o comportamento financeiro dos consumidores brasileiros em função da constatação de endividamento.



Além do fato de que a Caixa que paga os benefícios do Bolsa Família também é quem tem a função de impedir que os inscritos não possam usar o dinheiro em plataformas bets.



River Shopping em Petrolina. - Divulgação

River Shopping



Os empreendedores do River Shopping em Petrolina anunciam investimento de aproximadamente R$ 50 milhões iniciando uma nova fase de crescimento no ano em que completa 30 anos de operação. O projeto prevê a ampliação de 9 mil m2 de área construída e 6 mil m2 de Área Bruta Locável (ABL), o que permitirá a chegada de 34 novas operações comerciais. A expansão, com inauguração prevista para o fim de outubro de 2026. Atualmente, o shopping reúne 160 operações e emprega mais de 1.500 pessoas.



Longevidade empresarial



O economista pernambucano e professor, Uranilson Carvalho, lança nesta terça-feira (28), às 19h, o livro “Desenvolvimento Empresarial: Estratégias para a Longevidade dos Negócios no Mundo Disruptivo”, em que propõe uma mudança de paradigma para o setor produtivo, ao defender que apenas crescer não garante a sobrevivência das empresas. No auditório do Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire), na Boa Vista.



Aulão Nota Mil



O Instituto Shopping Guararapes promove, no dia 31 de outubro, o “Aulão Nota Mil”, um encontro gratuito voltado para quem quer revisar conteúdos e renovar as energias antes das provas. O evento acontecerá das 8h às 12h, no Cinépolis do Shopping Guararapes, e contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade para todos os participantes.

Renegociação de dividas. - Divulgação



(Re) negativados



Apurado pela CNDL e SPC Brasil, o Indicador de Reincidência de Pessoas Físicas revela mais uma vez que o número de consumidores negativados que figuravam nas listas de inadimplentes e fizeram acordos de renegociação voltou a crescer. Em setembro de 2025, do total de negativações, 85,50% foram de devedores reincidentes, ou seja, consumidores que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. No período, apenas 14,50% dos negativados em agosto não estavam com restrições no CPF ao longo do último ano.



Ária Boa Vista



A Construtora CME - responsável por erguer o Shopping Boa Vista - voltou a investir no Centro do Recife. Está construindo o residencial Ária Boa Vista, com opções de unidades de 1 e 2 quartos e localizado entre os polos hospitalar, estudantil e cultural, No ano passado CME lançou o Marcos Freire Residence, em Olinda.



De Pernambuco



O escritório Limongi Advocacia sócios seniores, liderado pelos advogados Erik Limongi Sial e Graciele Pinheiro , volta a ser destaque como Leading Partners. Tradicional guia britânico Legal 500 apresenta sua nova lista de 2026 de contemplados mundialmente. Na categoria de contencioso estratégico (Dispute Resolution).



Posicionamento



Nesta sexta (24), a partir das 14h, será realizado o workshop “Fala que marca - posicionamento pessoal com intenção”, comandado pelo publicitário e especialista em Desenvolvimento Organizacional da Sertão People, Cleyton Cabral, que vai compartilhar técnicas de comunicação autêntica e construção de marca pessoal. O encontro acontece no Hub Plural Recife Antigo.



Family Day Recife



Hoje das 14h às 18h30, no Armazém Blu’nelle, tem a 4ª edição do Family Day do Experience Club Nordeste Recife que reúne fundadores e sucessores de grupos empresariais familiares do Nordeste. O evento deste ano fará uma homenagem especial à Família Bauducco, com a presença de Carlo e Camila Bauducco, em painel mediado por Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart.



Senac na HospitalMed



O Senac Pernambuco marca presença no 14º Workshop Norte Nordeste para Profissionais de Saúde, dentro do HospitalMed. No dia 24, serão realizados os workshops "Integração da farmácia com equipes assistenciais: melhorando o atendimento ao paciente" e "Limpeza de áreas de risco: UTI, Centro Cirúrgico e Salas de Isolamento".



Menores vendas



O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR), em parceria com a FIA Business School, divulgou suas projeções para o desempenho do varejo ampliado no quarto trimestre de 2025.

Aponta uma retração de 1,25% em comparação ao mesmo período de 2024, com o setor enfrentando um cenário de juros elevados (58,44% a.a. para pessoas físicas) e inadimplência projetada em 7,10% para dezembro. O segmento de tecidos, vestuário e calçados lidera as projeções positivas com crescimento esperado de 8%, mas o de livros, jornais e papelaria estima quedas com retração projetada de 10,58%

