'Projeto é disputar Senado, mas não depende só do meu desejo', diz Costa Filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao ser questionado se estaria disposto a abrir mão da candidatura a pedido de Lula, Costa Filho complementou dizendo que, "na hora certa", conversará

Clique aqui e escute a matéria

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), reforçou a intenção de concorrer ao Senado em 2026 pelo Estado de Pernambuco. No entanto, ponderou que a candidatura ainda depende de alinhamentos, inclusive com o governo federal.

"Nosso projeto é disputar o Senado em 2026, mas uma eleição não depende apenas de um desejo pessoal, mas sim de um conjunto de fatores", afirmou o ministro, que é deputado federal licenciado de Pernambuco.

Ao ser questionado se estaria disposto a abrir mão da candidatura por pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Costa Filho complementou dizendo que, na hora certa, conversará com o petista sobre o tema.

"Até abril, é trabalhar muito de domingo a domingo, fazer o País andar e entregar o que o Brasil precisa", disse em referência ao prazo que deve se manter no cargo caso saia para concorrer ao Senado nas próximas eleições.

APOIO A JOÃO CAMPOS

Sobre a disputa pelo governo de Pernambuco, o ministro afirmou que estará ao lado do prefeito do Recife, João Campos, que trabalha uma pré-candidatura. "Nós estamos juntos construindo uma aliança no Estado", reforçou.

Costa Filho falou à imprensa ao lado do governador do Paraná, Ratinho Junior, após a série de leilões portuários realizados nesta quarta-feira, 22, na sede da B3 em São Paulo. Pela manhã, foram concedidos os arrendamentos de áreas portuárias em Maceió (Terminal Marítimo de Passageiros). Na sequência, foi a vez do canal de acesso do Porto de Paranaguá (PR), a primeira licitação deste tipo no País.



