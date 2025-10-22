'Projeto é disputar Senado, mas não depende só do meu desejo', diz Costa Filho
Ao ser questionado se estaria disposto a abrir mão da candidatura a pedido de Lula, Costa Filho complementou dizendo que, "na hora certa", conversará
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), reforçou a intenção de concorrer ao Senado em 2026 pelo Estado de Pernambuco. No entanto, ponderou que a candidatura ainda depende de alinhamentos, inclusive com o governo federal.
"Nosso projeto é disputar o Senado em 2026, mas uma eleição não depende apenas de um desejo pessoal, mas sim de um conjunto de fatores", afirmou o ministro, que é deputado federal licenciado de Pernambuco.
Ao ser questionado se estaria disposto a abrir mão da candidatura por pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Costa Filho complementou dizendo que, na hora certa, conversará com o petista sobre o tema.
"Até abril, é trabalhar muito de domingo a domingo, fazer o País andar e entregar o que o Brasil precisa", disse em referência ao prazo que deve se manter no cargo caso saia para concorrer ao Senado nas próximas eleições.
APOIO A JOÃO CAMPOS
Sobre a disputa pelo governo de Pernambuco, o ministro afirmou que estará ao lado do prefeito do Recife, João Campos, que trabalha uma pré-candidatura. "Nós estamos juntos construindo uma aliança no Estado", reforçou.
Costa Filho falou à imprensa ao lado do governador do Paraná, Ratinho Junior, após a série de leilões portuários realizados nesta quarta-feira, 22, na sede da B3 em São Paulo. Pela manhã, foram concedidos os arrendamentos de áreas portuárias em Maceió (Terminal Marítimo de Passageiros). Na sequência, foi a vez do canal de acesso do Porto de Paranaguá (PR), a primeira licitação deste tipo no País.