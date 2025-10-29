Balanço da operação no Rio chega a 121 mortos; testemunhas denunciam execuções e tortura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto o número oficial de vítimas da megaoperação no Alemão e na Penha é atualizado, moradores que resgataram corpos relatam cenário de "terror"

Clique aqui e escute a matéria

*Com agências

A megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, teve seu balanço oficial de mortos atualizado para 121 pessoas, segundo as últimas informações desta quarta-feira (29), consolidando-a como a mais letal da história do estado.

Enquanto o governo estadual sustenta que as mortes ocorreram em confronto, moradores e líderes comunitários que subiram a mata para resgatar vítimas trazem denúncias chocantes que contradizem a versão oficial, alegando execuções sumárias, tortura e obstrução de socorro.

A ação, que mobilizou 2,5 mil policiais contra o Comando Vermelho (CV) na terça-feira, resultou na morte de quatro policiais e 117 suspeitos. A facção reagiu usando drones para lançar bombas, e a cidade viveu um dia de caos, com 87 escolas fechadas e o acionamento do Estágio 2 de risco pela prefeitura.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta, o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, falou sobre o resultado da ação: "Eu não posso deixar de ressaltar que a operação de ontem foi o maior baque que o Comando Vermelho, em toda sua história, já tomou, desde a sua fundação, lá no final da década de 70."

"Quatro policiais morreram. Então, as vítimas dessa operação de ontem são os quatro inocentes que foram feridos sem gravidade e os nossos quatro policiais que infelizmente faleceram", complementou Curi, que rebateu ainda as críticas que têm sido feitas à operação.

"Quero falar também para quem rotulou ou tentou rotular essa operação de chacina, maldosamente: chacina é a morte indiscriminada, ilegal, de várias pessoas ao mesmo tempo, de maneira aleatória. O que nós fizemos ontem foi uma ação legítima do Estado para cumprimento de ordens judiciais", completou.

'Mãos decepadas e decapitados': as denúncias das testemunhas

O epicentro das denúncias é uma área de mata na Vila Cruzeiro, onde, segundo relatos, ocorreu o confronto mais violento. Moradores que subiram ao local durante a madrugada para tentar socorrer feridos descreveram um cenário de "terror" e acusam a polícia de ter impedido o resgate.

"A gente ouviu os gritos e pedidos de socorro e subiu para ajudar. [...] A polícia ainda estava no local e tentou impedir", contou um morador de 25 anos, que preferiu não se identificar. "Eles não paravam de dar tiro, tacar bomba de gás [...] e, em muitos momentos, a gente teve que se proteger. Eles dando tiro, a gente se escondendo no meio dos corpos para prosseguir", relatou à Agência Brasil.

A testemunha, que esteve no Instituto Médico-Legal (IML) para tentar liberar o corpo de um primo, revelou que o cenário na mata era desolador e continha indícios de tortura.

"A gente encontrou muitos mortos sem camisa, fuzilados, com mãos e dedos decepados e também decapitados. Eu vi bem uma cabeça que estava entre os galhos de uma árvore e o corpo jogado no chão", disse.

A denúncia mais grave é a de que suspeitos foram executados após já terem se rendido. A testemunha afirma ter tido acesso a áudios e vídeos das vítimas antes da execução. "Vocês viram os vídeos dos meninos saindo do bunker, ontem, se entregando? Teve gente que pediu perdão, se ajoelhou, jogou os fuzis, mas foi morta."

Erivelton Vidal Correa, presidente da associação comunitária local, confirmou os relatos e o esforço dos moradores para o resgate, que, segundo ele, foi dificultado.

"Retiramos um total de 80 corpos da área conhecida como Mata da Pedreira, com o nosso sistema, nossa mão de obra. Pedimos aos moradores que trouxessem lençóis, toalha para ajudar com as remoções", contou.

Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, protestam após a retirada de ao menos 60 corpos em uma área de mata na Serra da Misericórdia - FABRICIO SOUSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Moradores protestam no Palácio Guanabara

Um dia após a megaoperação, moradores dos Complexos do Alemão e da Penha realizaram um protesto, nesta quarta-feira (29), em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. O grupo acusou o governador Cláudio Castro de ter liderado "uma carnificina".

Os manifestantes exibiam cartazes com frases como "estado genocida", "150 mortes por uma guerra política" e "Castro assassino", além de bandeiras do Brasil manchadas de tinta vermelha.

Ativistas e moradores presentes no ato ligaram a operação a uma estratégia política. "O que aconteceu dentro da comunidade foi um genocídio. Toda véspera de eleição, tem uma estratégia de entrar nas nossas comunidades, matar o nosso povo e causar o terror", disse Rute Sales, moradora da região e ativista negra, à Agência Brasil.

"Os corpos estão sendo usados politicamente. E os corpos que tombam são os nossos, do povo preto e do povo pobre. Não aguentamos mais", complementou.

Corpos de mortos da megaoperacao de ontem dia 28, em rua na penha, zona norte do Rio de Janeiro - Pedro Kirilos/Estadão

Imagens da ação podem ter se perdido

Durante a coletiva de imprensa, que apresentou o balanço da operação, foram apresentadas imagens da ação. Segundo as forças de segurança, a operação foi planejada e foram cumpridas todas as normas legais, como o uso de câmeras corporais.

Mas, ainda segundo as autoridades, parte das ações pode não ter sido registrada, porque, devido à duração da operação, as câmeras podem ter ficado sem bateria.