'Até a espinha dorsal do tráfico sem colocar inocentes em risco', diz Lula sobre crise no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidente determinou que Ministro da Justiça e Diretor da PF fossem ao Rio; em reunião posterior, Lewandowski e Castro anunciaram cooperação

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou, nesta quarta-feira (29), sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro que resultou em mais de 100 mortes. Em nota, o presidente defendeu a necessidade de um "trabalho coordenado" contra as facções, mas com foco em preservar vidas inocentes.

"Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades", afirmou Lula.

A manifestação do presidente veio após uma reunião com ministros no Palácio do Planalto. Na sequência, ele determinou que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal viajassem imediatamente ao Rio para um encontro com o governador Cláudio Castro.

Estratégia: Foco na "espinha dorsal"

Lula delineou a estratégia que considera ideal para o combate ao crime. "Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco", destacou.

Ele citou como exemplo positivo uma operação realizada em agosto, que mirou o "coração financeiro" de uma grande quadrilha, e voltou a defender a PEC da Segurança Pública como ferramenta para integrar as diferentes forças policiais.

Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.



Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e… — Lula (@LulaOficial) October 29, 2025

Reunião no Rio e Cooperação

A ordem de Lula foi cumprida. Lewandowski e o diretor da PF se reuniram com Cláudio Castro (PL) ainda nesta quarta-feira. Após a reunião, que ocorreu um dia depois de uma troca de farpas entre o ministro e o governador sobre a falta de pedido de apoio federal para a operação, ambos buscaram demonstrar alinhamento e anunciaram um reforço na cooperação para a segurança do estado.