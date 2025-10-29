Lula se diz "estarrecido" com Chacina no Rio, afirma ministro
Lewandowki afirma que o presidente foi pego de surpresa pela ação mais letal da história do Rio e critica falta de comunicação com o governo federal
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quarta-feira (29) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou “estarrecido” e “surpreso” com o resultado da megaoperação policial no Rio de Janeiro, que já deixou mais de 100 mortos.De acordo com o ministro, Lula realizou uma reunião emergencial com ele e outros ministros para discutir a situação.
“O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais”, disse Lewandowski. “Ele se mostrou surpreso que uma operação dessa envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem possibilidade de participação com informações e apoio logístico.”
Críticas ao governador Cláudio Castro
Segundo Lewandowski, Lula ainda não conversou com o governador Cláudio Castro (PL), mas a falta de comunicação irritou o Planalto, que considerou a postura do governador imprudente e politizada.
O ministro criticou diretamente a condução de Castro.“A comunicação entre governantes deve ocorrer no mais alto nível. Uma operação desse porte não pode ser decidida por escalões inferiores.”
Governo federal busca informações
Ainda segundo o ministro da Justiça, o presidente determinou que sua equipe reúna informações detalhadas sobre a megaoperação no Rio de Janeiro.
Lula também orientou Lewandowski e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, a se reunirem com o governador Cláudio Castro (PL) ainda nesta quarta-feira (29), com o objetivo de avaliar as necessidades do estado e oferecer apoio federal nas ações de segurança.
O ministro embarca na tarde de hoje para o Rio de Janeiro, onde deve discutir medidas conjuntas após a operação mais letal da história da polícia fluminense.
A expectativa é que o chefe da Casa Civil, Rui Costa, também participe da reunião. Ambos estiveram com o presidente Lula pela manhã para tratar do tema e agora seguem para o encontro com o governador Cláudio Castro, responsável pela ação nos complexos do Alemão e da Penha.
Novas medidas de segurança
Lewandowski afirmou que o governo federal pode reforçar o contingente da Força Nacional, presente no Rio desde 2023. “Podemos eventualmente aumentar os contingentes da Força Nacional, que já está lá desde 2023. Tivemos 11 renovações, a pedido do governador”, explicou o ministro.
O ministro também anunciou que o governo federal também ofereceu reforço da Força Nacional, vagas em presídios federais para líderes de facções criminosas e apoio de peritos criminais na identificação dos corpos.
