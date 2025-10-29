fechar
Brasil | Notícia

Após mais de 12 horas de bloqueios, Rio volta ao Estágio 1 e tem todas as vias liberadas

A cidade retomou a normalidade na madrugada desta quarta (29), após retaliações do Comando Vermelho à megaoperação policial que paralisou o trânsito

Publicado em 29/10/2025 às 7:48 | Atualizado em 29/10/2025 às 7:50
Após uma noite de tensão, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi a última via liberada no Rio, às 2h45 desta quarta-feira (29), segundo o COR.
Após uma noite de tensão, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi a última via liberada no Rio, às 2h45 desta quarta-feira (29), segundo o COR. - Reprodução TV Globo

O Rio de Janeiro amanheceu nesta quarta-feira (29) com todas as vias liberadas e o retorno ao Estágio 1 de normalidade, segundo informou o Centro de Operações e Resiliência (COR) da prefeitura.

As interdições foram resultado de retaliações do Comando Vermelho (CV) à operação policial mais letal da história do estado, realizada na terça (28), conforme informações do g1.

De acordo com o COR, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, no sentido Jacarepaguá, foi a última via a ser liberada, por volta das 2h45. Às 3h30, a prefeitura confirmou que não havia mais obstruções.

Pouco antes das 6h, o prefeito Eduardo Paes anunciou, pelas redes sociais, que a cidade havia deixado o Estágio 2, mantido por 16 horas, e voltava à normalidade.

“Estamos voltando a cidade pro Estágio 1. Modais operando normalmente, cidade fluindo com normalidade. Permanecemos atentos. Informem-se por canais oficiais”, disse o prefeito.

Retaliações e caos no trânsito

Durante a tarde e a noite de terça, criminosos incendiaram veículos e montaram barricadas em diversas regiões da cidade.

A ação foi uma resposta à megaoperação das forças de segurança, que resultou em dezenas de mortes.

O Rio Ônibus informou que 71 coletivos foram tomados e 204 linhas tiveram o serviço interrompido. No auge do caos, as empresas determinaram que todos os veículos retornassem às garagens, o que deixou milhares de pessoas sem transporte.

Os bloqueios atingiram principais corredores viários, como a Avenida Brasil, as Linhas Amarela e Vermelha e trechos das rodovias BR-101 (em São Gonçalo) e BR-040 (em Jardim Gramacho).

Durante a madrugada, imagens mostravam ruas vazias e movimentação reduzida de policiais. Por volta do amanhecer, o tráfego foi normalizado e o transporte público voltou a operar integralmente.

