Moradores retiram ao menos 40 corpos de mata na Penha após operação no Rio

Cenário de silêncio contrasta com o dia anterior, marcado por tiros e explosões; ainda não se sabe se os corpos contabilizam o total oficial de mortos

Um dia após a operação policial que deixou 64 mortos no Rio de Janeiro, moradores do Complexo da Penha retiraram ao menos 40 corpos de uma área de mata conhecida como Vacaria, na Serra da Misericórdia. Os cadáveres foram levados até a Praça São Lucas, no centro da comunidade, de acordo com o OGlobo.

Corpos na praça

Segundo relatos de moradores, os corpos teriam sido encontrados após buscas feitas por familiares e vizinhos desde o fim da operação. Na manhã desta quarta (29), a praça amanheceu tomada por pessoas tentando reconhecer parentes e amigos. O cenário é descrito como silencioso e apreensivo.

A ação policial, batizada de Operação Contenção, foi realizada na terça-feira (28) nos Complexos da Penha e do Alemão. O balanço oficial divulgado pelo governo do estado contabilizou 64 mortos, sendo 60 suspeitos e quatro agentes de segurança. Ainda não há confirmação se os corpos encontrados na mata estão incluídos nesse total.

Investigação

Moradores também afirmam que ainda há vítimas na parte alta do morro, o que aumenta a incerteza sobre o número real de mortos na operação. De acordo com o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, a corporação vai investigar a situação envolvendo os corpos levados à praça.

