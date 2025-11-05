O presidente Lula, o "humilde" que prometeu dormir em um barco durante a COP30, acabou optando pelas acomodações de um iate de luxo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clã dos Bolsonaros sente o baque da conjuntura; o Copom aponta que o governo não fez o dever de casa; e o Brasil chega à marca de 30 partidos

ESBANJANDO HUMILDADE

Era 2 de outubro quando, durante um dos seus showmícios de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a uma plateia devidamente pré-selecionada, em Breves (PA), que se sente tão humilde, “mas tão humilde”, que dispensaria as acomodações oferecidas pela organização da COP30, em Belém: “Eu falei ‘pá’ Janja: eu não vou nem pra hotel, eu vou dormir num barco, porque enquanto os gringo estiver (sic) dormindo, eu vou estar pescando…” Foi aplaudido pelo excessivo grau de humildade.

UM MÊS DEPOIS…

…Lula e sua comitiva estão hospedados no iate Iana III. A embarcação tem 45 metros de comprimento e oito de largura, com capacidade para até 65 pessoas. De propriedade do empresário Iomar Cavalcante de Oliveira, o Iana III possui três pavimentos e consome entre 120 e 150 litros de óleo diesel por hora. As informações sobre o contrato de aluguel do “humilde barco” foram colocadas sob sigilo.

‘AINDA TITUBEEI…’

…foram as primeiras palavras, como deputado empossado, de Ricardo Galvão (Rede Sustentabilidade-SP), suplente de Guilherme Boulos (PSOL-SP), agora ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.

“Não vou negar. Eu ainda titubeei se assumiria o mandato ou se continuaria na área de pesquisa — até então era presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Mas, sabe, pesaram os mais de 40 mil votos na última eleição”, disse à coluna o professor, que recebeu precisos 40.365 votos.

ENFIM, 30 PARTIDOS

“Missão” é o nome da 30ª legenda registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Oriundo do MBL (Movimento Brasil Livre) que ganhou notoriedade nas manifestações de 2013, contra a corrupção e pelo transporte público mais barato. O partido Missão usará o número 14 nas urnas.

15% AO ANO

Por unanimidade, o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu manter inalterada a taxa básica de juros. A justificativa apresentada ao mercado foi de que a manutenção do índice “é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta”. Em outras palavras: o governo Lula não fez o dever de casa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ultimamente tem dado pitacos até sobre a ação da polícia no Rio de Janeiro, manteve-se em silêncio até o fechamento desta edição.

‘NEW YORK, NEW YORK’

Zohran Mamdani (Democrata), prefeito eleito de Nova York, ainda vai mostrar ao mundo do que o socialismo é capaz de fazer pela população. Anotem!

COMO DIRIA FRANK SINATRA

“If I can make it there

I'll make it anywhere

I'll make a brand-new start of it.” [Fred Ebb (1928-2004) e Johan Kander]

PENSE NISSO!

Não chegou a ser, propriamente dita, uma dinastia, mas o clã dos Bolsonaros bem que tentou: do Rio de Janeiro a Balneário Camboriú, passando por São Paulo. Do cargo de vereador a deputado federal, senador e presidente da República, a família transitou, e ainda transita, em várias frentes políticas. Mas agora, parece que “a ficha caiu”. O pai está para ser preso, um dos filhos pode perder o mandato e outro arruma um escarcéu no PL.

A Vara de Execuções Penais já certificou o ministro Alexandre de Moraes de que o presídio da Papuda, em Brasília, está pronto para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Eduardo, deputado federal, está “exilado” nos Estados Unidos; enquanto isso, Flávio, o senador, quer “bagunçar o coreto” do partido e transferir o domicílio eleitoral para Santa Catarina, onde a deputada Caroline de Toni faz campanha por uma das vagas ao Senado, faz tempo.

E pensar que motivos não faltam para cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro.

Vai ser um baque!

Pense nisso!