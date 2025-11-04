TSE aprova por unanimidade o registro do Partido Missão, nova sigla do MBL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Missão se torna o 34º partido registrado no País e o primeiro a obter o registro junto ao TSE desde 2019, quando a Unidade Popular foi oficializada

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (4) por unanimidade, o registro do partido político Missão, uma iniciativa do Movimento Brasil Livre (MBL). A nova legenda, que adota a onça-pintada como símbolo, utilizará o número 14 nas urnas, anteriormente pertencente ao extinto PTB.

A decisão foi acompanhada pela presidente do TSE, Cármen Lúcia, e pelos ministros Kassio Nunes Marques, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques Neto e Estela Aranha, que seguiram o voto do relator, André Mendonça.

O Missão se torna o 34º partido registrado no País e o primeiro a obter o registro junto ao TSE desde 2019, quando a Unidade Popular (UP) foi oficializada.

Pautas e próximos passos



De acordo com o MBL, o Partido Missão tem a pretensão de se consolidar em torno de pautas como o endurecimento das leis penais, a reforma administrativa e o combate ao tráfico de drogas.

Com a aprovação, a legenda já foca nas próximas disputas eleitorais. Renato Battista, coordenador nacional do MBL e tesoureiro da nova sigla, celebrou a decisão.

“O TSE comprovou o trabalho ético e transparente que o Partido Missão fez ao longo desse processo. Agora é disputar a eleição do ano que vem. Temos um pré-candidato à Presidência da República, o Renan Santos, e vamos concorrer também a governos estaduais, ao Senado e a tudo que for possível, sem precisar da bênção de nenhum cacique partidário”, afirmou Battista. Ele acrescentou que, “durante todo esse processo, muita gente dizia que criar um partido no Brasil seria impossível, e agora o impossível não é mais argumento”.

Requisitos legais



O registro partidário foi concedido após o cumprimento de todos os requisitos legais exigidos. O Ministério Público Eleitoral (MPE) já havia emitido parecer favorável em setembro, confirmando a validade da coleta de assinaturas e a regularidade do programa e do estatuto partidário.

Com base nos dados das eleições de 2022, o número mínimo de assinaturas exigidas para a criação de uma nova legenda era de 547.042. O Partido Missão superou essa marca, apresentando 589.982 assinaturas válidas à Justiça Eleitoral.