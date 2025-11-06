Calor marca o dia em Porto de Galinhas nesta quinta (6)
A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 34°C
Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (6 de novembro de 2025), vai encontrar um dia de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 24°C e 34°C, mantendo o calor intenso e a umidade elevada típicos do clima tropical litorâneo.
A umidade relativa do ar varia de 60% a 95%, o que tende a aumentar a sensação térmica durante a tarde, especialmente para quem estiver desfrutando das piscinas naturais, dos passeios de jangada ou de uma caminhada pela orla.
Com o tempo firme e o sol predominando ao longo do dia, a quinta-feira promete ser perfeita para banhos de mar, momentos de descanso na areia e para contemplar as paisagens que consagram Porto de Galinhas como um dos destinos mais encantadores e visitados do Nordeste.