Porto de Galinhas maré alta nesta quarta (5); confira horários e condições do mar

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h49, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h17

Por Bruna Oliveira Publicado em 05/11/2025 às 2:00
Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE)
Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE) - Marcelo Verfe/Pexels

Nesta quarta-feira (5 de novembro de 2025), Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, será palco de um dia de intensa luminosidade e mar calmo, ideal para quem planeja explorar as piscinas naturais, passeios de jangada e caminhadas pela orla.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o sol nasce às 4h49 e se põe às 17h17, oferecendo mais de 12 horas de luz solar — um convite para aproveitar o melhor das paisagens tropicais e das águas cristalinas que caracterizam o destino.

Os horários das marés para o dia são:


Primeira maré alta: 3h50 – 2,5 m


Primeira maré baixa: 10h06 – 0,2 m


Segunda maré alta: 16h06 – 2,3 m


Segunda maré baixa: 22h20 – 0,0 m


Com coeficiente de maré de 106, considerado muito alto, o fenômeno promete um espetáculo visual marcante nos recifes, principalmente nas primeiras horas da manhã.

O cenário é ideal para os passeios guiados pelos jangadeiros locais, que conhecem os pontos mais seguros para mergulho e contemplação, garantindo uma experiência completa e segura para os visitantes.

