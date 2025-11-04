fechar
Cidades |

Porto de Galinhas terá maré muito alta nesta terça-feira (4)

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h49, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h17

Por Bruna Oliveira Publicado em 04/11/2025 às 3:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - Iuliia Timofeeva/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça-feira (4 de novembro de 2025), Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, terá um dia de intensa luminosidade e mar calmo, perfeito para passeios de jangada, mergulhos nas piscinas naturais e caminhadas à beira-mar.

Segundo o site Tábuas da Maré, o sol nasce às 4h49 e se põe às 17h17, garantindo um longo período de luz ideal para atividades ao ar livre e contemplação das paisagens tropicais.

Os horários das marés para o dia são:

Primeira maré alta: 3h07 – 2,4 m

Primeira maré baixa: 9h24 – 0,2 m

Segunda maré alta: 15h24 – 2,3 m

Segunda maré baixa: 21h37 – 0,1 m

Com coeficiente de maré de 104, classificado como muito alto, o cenário valoriza tanto o espetáculo natural das marés quanto os passeios guiados até os recifes, sempre respeitando as orientações dos jangadeiros locais para garantir uma experiência segura e completa.

Leia também

Segunda-feira (3) será de calor e tempo firme em Porto de Galinhas, com céu parcialmente nublado e sem chuva
clima

Segunda-feira (3) será de calor e tempo firme em Porto de Galinhas, com céu parcialmente nublado e sem chuva
Porto de Galinhas tem maré alta nesta segunda (3)
clima e tempo

Porto de Galinhas tem maré alta nesta segunda (3)

Compartilhe

Tags