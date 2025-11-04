Porto de Galinhas terá maré muito alta nesta terça-feira (4)
De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h49, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h17
Nesta terça-feira (4 de novembro de 2025), Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, terá um dia de intensa luminosidade e mar calmo, perfeito para passeios de jangada, mergulhos nas piscinas naturais e caminhadas à beira-mar.
Segundo o site Tábuas da Maré, o sol nasce às 4h49 e se põe às 17h17, garantindo um longo período de luz ideal para atividades ao ar livre e contemplação das paisagens tropicais.
Os horários das marés para o dia são:
Primeira maré alta: 3h07 – 2,4 m
Primeira maré baixa: 9h24 – 0,2 m
Segunda maré alta: 15h24 – 2,3 m
Segunda maré baixa: 21h37 – 0,1 m
Com coeficiente de maré de 104, classificado como muito alto, o cenário valoriza tanto o espetáculo natural das marés quanto os passeios guiados até os recifes, sempre respeitando as orientações dos jangadeiros locais para garantir uma experiência segura e completa.