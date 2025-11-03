Porto de Galinhas tem maré alta nesta segunda (3)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h49, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h17

Nesta segunda-feira (3 de novembro de 2025), quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, poderá aproveitar um dia de intensa luminosidade e mar tranquilo, ideal para passeios de jangada, mergulhos nas piscinas naturais e caminhadas à beira-mar.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o sol nasce às 4h49 e se põe às 17h17, garantindo um longo intervalo de luz solar — perfeito para atividades ao ar livre e contemplação das paisagens tropicais.

Os horários das marés para o dia são os seguintes:

Primeira maré alta: 2h26 – 2,3 m

Primeira maré baixa: 8h43 – 0,3 m

Segunda maré alta: 14h43 – 2,2 m

Segunda maré baixa: 20h55 – 0,2 m

Com um coeficiente de maré de 97, classificado como muito alto, o cenário favorece tanto o espetáculo visual das marés quanto os passeios guiados até os recifes, sempre com atenção às orientações dos jangadeiros locais para garantir uma experiência segura e completa.