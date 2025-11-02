fechar
Cidades |

Domingo (2) será de sol e calor intenso em Porto de Galinhas, com clima ideal para aproveitar o mar

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 33°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/11/2025 às 6:00
- iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste domingo (2 de novembro de 2025), encontrará um dia típico de primavera, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva em toda a região, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 33°C, mantendo o calor intenso e o clima tropical característico do litoral pernambucano.

A umidade relativa do ar varia de 70% a 95%, o que pode aumentar a sensação térmica durante a tarde, especialmente para quem estiver aproveitando as piscinas naturais ou os passeios de jangada.

Com sol predominante e boas condições de banho, o domingo promete ser ideal para caminhadas na areia, mergulhos e momentos de lazer, permitindo contemplar toda a beleza natural que faz de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.


Leia também

Domingo (2) de maré alta e sol forte promete agitar Porto de Galinhas
clima e tempo

Domingo (2) de maré alta e sol forte promete agitar Porto de Galinhas
Maré em Porto de Galinhas: saiba como a maré vai estar neste sábado (1º)
clima e tempo

Maré em Porto de Galinhas: saiba como a maré vai estar neste sábado (1º)

Compartilhe

Tags