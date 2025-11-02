fechar
Domingo (2) de maré alta e sol forte promete agitar Porto de Galinhas

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h49, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h17

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/11/2025 às 4:45
Neste domingo (2 de novembro de 2025), quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, poderá desfrutar de um dia de muita luminosidade e mar tranquilo, ideal para passeios de jangada, mergulhos nas piscinas naturais e caminhadas à beira-mar.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h49, enquanto o pôr do sol acontece às 17h17, oferecendo um longo período de luz solar — perfeito para quem deseja aproveitar o dia ao ar livre.

Os horários das marés para o dia são:

Primeira maré alta: 1h43 – 2,1 m
Primeira maré baixa: 7h15 – 0,4 m
Segunda maré alta: 14h03 – 2,1 m
Segunda maré baixa: 20h14 – 0,3 m

Com um coeficiente de maré de 85, considerado alto.

