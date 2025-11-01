fechar
Maré em Porto de Galinhas: saiba como a maré vai estar neste sábado (1º)

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h50, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h17

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/11/2025 às 4:45
Neste sábado (1º), quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, poderá aproveitar um dia de muita luz solar e mar tranquilo, ideal para atividades ao ar livre e passeios nas piscinas naturais.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h50, enquanto o pôr do sol acontece às 17h17, garantindo um longo intervalo de luminosidade — perfeito para caminhadas à beira-mar, mergulhos e momentos de lazer em família.

Os horários das marés para o dia são os seguintes:

Primeira maré alta: 0h54 – 1,9 m

Primeira maré baixa: 7h15 – 0,5 m

Segunda maré alta: 13h19 – 1,9 m

Segunda maré baixa: 19h31 – 0,4 m

Com um coeficiente de maré de 69, classificado como médio, o cenário é favorável tanto para passeios de jangada quanto para banhos tranquilos, permitindo que visitantes explorem os recifes com segurança e apreciem as águas cristalinas da região.

As equipes locais reforçam a importância de seguir as orientações dos jangadeiros e guias, especialmente nos horários de variação da maré, para garantir uma experiência segura e inesquecível em um dos destinos mais emblemáticos do litoral pernambucano.

