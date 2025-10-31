fechar
Marés em Porto de Galinhas nesta sexta (31): bom momento para passeios e mergulhos

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h50, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h16

Por Bruna Oliveira Publicado em 31/10/2025 às 4:45
Nesta sexta-feira (31), quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, poderá aproveitar um dia de luminosidade intensa e boas condições para atividades ao ar livre.

Segundo o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h50, enquanto o pôr do sol ocorre às 17h16, garantindo um longo período de luz ideal para caminhadas à beira-mar e mergulhos nas piscinas naturais.

Os horários das marés para o dia são:

Primeira maré baixa: 6h16 – 0,7 m

Maré alta: 12h27 – 1,7 m

Segunda maré baixa: 18h41 – 0,7 m

Com coeficiente de maré estimado em 54, considerado médio, o cenário favorece tanto os passeios de jangada quanto o banho de mar, mantendo a segurança para quem deseja explorar os recifes ou relaxar nas águas cristalinas.

Os visitantes devem seguir as orientações dos jangadeiros e guias locais, respeitando os horários de maré baixa e alta, para garantir uma experiência tranquila e segura em um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano.

