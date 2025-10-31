fechar
Clima em Porto de Galinhas nesta sexta (31): sol, calor e chance de chuvas rápidas

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 32°C

31/10/2025
Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira (31 de outubro de 2025), poderá aproveitar um dia com temperaturas elevadas e o típico clima primaveril da região, marcado por sol entre nuvens .

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o céu deve permanecer parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Localizado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o balneário deve registrar mínima de 23°C e máxima de 32°C, mantendo o calor característico do clima tropical úmido.

A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%, o que pode aumentar a sensação térmica no período da tarde — especialmente para quem estiver curtindo as piscinas naturais, passeios de jangada ou outras atividades ao ar livre.

Com a combinação de sol, calor e breves pancadas de chuva, o dia deve ser ideal para caminhadas, banhos de mar e contemplação das paisagens, que mantêm Porto de Galinhas entre os destinos mais procurados do Nordeste.

