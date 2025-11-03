Segunda-feira (3) será de calor e tempo firme em Porto de Galinhas, com céu parcialmente nublado e sem chuva
A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 25°C e 33°C
Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta segunda-feira (3 de novembro de 2025), vai encontrar um dia típico de primavera, com céu parcialmente nublado a claro e sem registro de chuva durante a noite, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 25°C e 33°C, mantendo o clima quente e úmido característico da região.
A umidade relativa do ar varia de 58% a 95%, o que pode intensificar a sensação térmica no período da tarde, principalmente para quem estiver curtindo as piscinas naturais, os passeios de jangada ou caminhando pela orla.
Com o tempo firme e o sol predominando durante o dia, a segunda-feira promete ser ideal para aproveitar o mar calmo e as belezas naturais que fazem de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.