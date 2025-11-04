fechar
Porto de Galinhas terá dia nublado e clima típico de primavera nesta terça-feira (4)

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 04/11/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta terça-feira (4 de novembro de 2025), poderá aproveitar um dia de céu parcialmente sem chuva em toda a região ao longo do dia,
de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 33°C, mantendo o calor e a umidade típicos do clima tropical.

A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 95%, o que pode aumentar a sensação térmica, especialmente no período da tarde, quando turistas e moradores aproveitam as piscinas naturais, passeios de jangada e caminhadas pela orla.

Com tempo firme e predominância do sol durante o dia, a terça-feira será propícia para banhos de mar, caminhadas na areia e contemplação das paisagens, garantindo aos visitantes experiências típicas em um dos destinos mais procurados do Nordeste.

