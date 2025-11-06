Porto de Galinhas nesta quinta (6): saiba a previsão da maré para este dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h49, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h18

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (6 de novembro de 2025), poderá aproveitar um dia de luminosidade intensa e mar calmo, perfeito para os tradicionais passeios de jangada, mergulhos nas piscinas naturais e caminhadas pela orla.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o sol nasce às 4h49 e se põe às 17h18, garantindo mais de doze horas de claridade — tempo ideal para explorar as belezas tropicais e as águas cristalinas que fazem da praia um dos destinos mais procurados do Nordeste.

Os horários das marés para o dia são:

Primeira maré alta: 4h34 – 2,5 m

Primeira maré baixa: 10h50 – 0,2 m

Segunda maré alta: 16h50 – 2,3 m

Segunda maré baixa: 23h05 – 0,1 m

Com um coeficiente de maré de 102, classificado como muito alto, o espetáculo natural promete encantar especialmente nas primeiras horas da manhã, quando os recifes revelam formas e cores únicas.

O cenário favorece os passeios guiados pelos jangadeiros locais, que orientam os visitantes sobre os melhores pontos para mergulho e contemplação, garantindo uma experiência segura, sustentável e inesquecível em meio às paisagens paradisíacas de Porto de Galinhas.