Porto de Galinhas terá dia de sol e calor nesta quarta (5); confira previsão do tempo
A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C
Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira (5 de novembro de 2025), poderá aproveitar um dia de céu parcialmente nublado e sem chuva, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C, mantendo o calor intenso e a umidade típica do clima tropical da região.
A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 93%, o que pode aumentar a sensação térmica durante a tarde — especialmente para quem estiver aproveitando as piscinas naturais, os passeios de jangada ou uma caminhada pela orla.
Com o tempo firme e sol predominando ao longo do dia, a quarta-feira será ideal para banhos de mar, caminhadas na areia e para desfrutar das paisagens paradisíacas que fazem de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.