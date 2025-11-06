Na contramão do interior, Recife tem aumento de 50% nos assassinatos em outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estatísticas divulgadas pela SDS apontam que a capital pernambucana registrou 48 mortes no mês passado. No mesmo período de 2024, foram 32

Estatísticas divulgadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) revelam um aumento de 50% no número de mortes violentas intencionais no Recife no último mês de outubro. Na contramão, as regiões do interior de Pernambuco registraram redução nos crimes contra a vida.

O Recife somou ao menos 48 assassinatos em outubro. Foram 16 vidas perdidas a mais, em comparação com o mesmo período de 2024. Há uma trajetória ascendente da violência letal na capital. Em agosto, foram 41 mortes. Em setembro, 44.

O resultado expõe, sobretudo, a dificuldade das forças de segurança no combate às organizações criminosas que atuam na capital.

Também mostra a precipitação do governo estadual em "comemorar" a redução das mortes violentas intencionais em Pernambuco, como divulgado na última segunda-feira (3), enquanto a própria capital teve um crescimento de 50% nos números - o que até agora não havia sido exposto publicamente.

"Essa cifra não apenas desmente as narrativas otimistas, mas evidencia que Recife é responsável por 18% de toda a violência letal estadual, apesar de ser apenas um município", pontuou o professor, pesquisador e consultor em segurança pública, Armando Nascimento.

Para o especialista, a redução da violência no Recife não é só um papel da polícia, mas também de um programa municipal estruturado e voltado a políticas de prevenção social.



"A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Segurança Cidadã, foi criada 'para estabelecer políticas integradas de combate à criminalidade através da prevenção'. Contudo, essa estrutura administrativa não converteu sua existência formal em ação material capaz de frear a escalada de violência. A ausência de um Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social estruturado e implementado representa o fracasso primário dessa secretaria em assumir seu papel estratégico", disse.

INTERIOR PUXOU QUEDA NO ESTADO

O Estado somou 226 assassinatos no último mês. No mesmo período do ano passado foram 274. Mas essa queda só foi possível graças às estatísticas registradas no interior, onde a criminalidade é menor.

Na Zona da Mata, 39 pessoas foram assassinadas em outubro. Dez a menos que o número contabilizado no mesmo período do ano passado.

No Agreste, 45 mortes foram somadas no último mês. Em outubro de 2024, foram 61. Já no Sertão, os números caíram de 46 para 21.

Nas mortes violentas intencionais, como são classificadas atualmente, estão incluídos os homicídios, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções das forças de segurança.

META DO PROGRAMA ESTADUAL

A meta do Juntos pela Segurança é reduzir em 30% o número de mortes no final de 2026, comparando com o resultado de 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.

No acumulado do ano, entre janeiro e outubro, o Estado contabilizou 2.586 mortes. No mesmo período de 2024, foram 2.925. A queda, até agora, é de 11,6%.

ESTADO TEVE AUMENTO DE MORTES EM JUNHO

Diferentemente do que o governo estadual vem divulgando, Pernambuco não está há 18 meses consecutivos apresentando redução das mortes.

As estatísticas atualizadas da SDS apontam que houve aumento dos assassinatos em junho deste ano, quando 255 pessoas foram mortas. No mesmo período do ano anterior, foram 254.

Inicialmente, de forma preliminar, o governo divulgou que, junho de 2025, a polícia havia contabilizado 252 vidas perdidas.