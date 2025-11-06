Cíntia Barros realiza show solidário de Carnaval
A cantora fará um pocket show no The Garden Open Mall, em Piedade, para lançar seu audiovisual com sucessos carnavalescos neste sábado (8)
Os acordes já anunciam que o carnaval está se aproximando e a cidade
começa a entrar em clima de folia pelos quatro cantos.
É nesse clima de festividade que a cantora Cíntia Barros vai realizar um pocket show, com
entrada solidária, para lançar o seu projeto carnavalesco, no próximo sábado,
dia 8 de novembro, às 19h, no The Garden Open Mall, em Piedade.
Na ocasião, além da apresentação musical, será exibido, em primeira mão, o
audiovisual completo em um super painel de led.
O projeto, intitulado de Cíntia Elétrica foi gravado no último dia 16 de
setembro no Iate Clube do Recife e contou com as participações especiais dos
cantores Nena Queiroga, Gustavo Travassos e Mastro Forró.
O audiovisual contém 15 faixas/blocos (pot-pourris) interpretando clássicos do frevo, axé e
swingueira, sendo três canções inéditas, conectadas à trajetória da artista.
“A proposta é celebrar a música popular nordestina e o verão brasileiro com
energia, dança e representatividade”, explica a cantora.
Os ingressos estão disponíveis em sympla.com/thegardenopenmall. A
entrada será solidária, com doação de 1 kg de alimento não perecível por
pessoa.
Toda a arrecadação será destinada ao projeto Ibura Sem Fome, uma
entidade em fins lucrativos que ajuda os moradores da UR 11 e UR 6.
Cíntia Barros, natural do Cabo de Santo Agostinho, é uma das vozes
mais autênticas e potentes da música pernambucana.
Com mais de 20 anos de carreira, iniciou sua trajetória artística desde a infância, acompanhando seu pai
em apresentações de forró e clássicos românticos.
No entanto, foi no universo do frevo e do axé que ela se destacou, conquistando seu lugar no cenário
musical local.
Ao longo de sua carreira, a cantora se tornou uma das principais intérpretes da música carnavalesca, participando de eventos de renome como o Galo da Madrugada e as Virgens de Olinda, além de se apresentar em palcos importantes do Estado.
Ao longo de sua trajetória, Cíntia também liderou o vocal da banda Luará
e teve o privilégio de dividir o palco com grandes nomes da música
pernambucana, como Spok, Marrom Brasileiro, Geraldinho Lins, Nádia Maia,
Irah Caldeira, Gustavo Travassos, Cezinha, Almir Rouche e Nena Queiroga.
Sua voz potente e presença de palco impressionante fazem dela uma artista
versátil, criativa e irreverente, capaz de encantar o público com sua energia
contagiante.