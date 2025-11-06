Cíntia Barros realiza show solidário de Carnaval

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A cantora fará um pocket show no The Garden Open Mall, em Piedade, para lançar seu audiovisual com sucessos carnavalescos neste sábado (8)

Clique aqui e escute a matéria

Os acordes já anunciam que o carnaval está se aproximando e a cidade

começa a entrar em clima de folia pelos quatro cantos.

É nesse clima de festividade que a cantora Cíntia Barros vai realizar um pocket show, com

entrada solidária, para lançar o seu projeto carnavalesco, no próximo sábado,

dia 8 de novembro, às 19h, no The Garden Open Mall, em Piedade.

Na ocasião, além da apresentação musical, será exibido, em primeira mão, o

audiovisual completo em um super painel de led.



O projeto, intitulado de Cíntia Elétrica foi gravado no último dia 16 de

setembro no Iate Clube do Recife e contou com as participações especiais dos

cantores Nena Queiroga, Gustavo Travassos e Mastro Forró.

O audiovisual contém 15 faixas/blocos (pot-pourris) interpretando clássicos do frevo, axé e

swingueira, sendo três canções inéditas, conectadas à trajetória da artista.

“A proposta é celebrar a música popular nordestina e o verão brasileiro com

energia, dança e representatividade”, explica a cantora.



Os ingressos estão disponíveis em sympla.com/thegardenopenmall. A

entrada será solidária, com doação de 1 kg de alimento não perecível por

pessoa.

Toda a arrecadação será destinada ao projeto Ibura Sem Fome, uma

entidade em fins lucrativos que ajuda os moradores da UR 11 e UR 6.

Cíntia Barros, natural do Cabo de Santo Agostinho, é uma das vozes

mais autênticas e potentes da música pernambucana.

Com mais de 20 anos de carreira, iniciou sua trajetória artística desde a infância, acompanhando seu pai

em apresentações de forró e clássicos românticos.

No entanto, foi no universo do frevo e do axé que ela se destacou, conquistando seu lugar no cenário

musical local.

Ao longo de sua carreira, a cantora se tornou uma das principais intérpretes da música carnavalesca, participando de eventos de renome como o Galo da Madrugada e as Virgens de Olinda, além de se apresentar em palcos importantes do Estado.



Ao longo de sua trajetória, Cíntia também liderou o vocal da banda Luará

e teve o privilégio de dividir o palco com grandes nomes da música

pernambucana, como Spok, Marrom Brasileiro, Geraldinho Lins, Nádia Maia,

Irah Caldeira, Gustavo Travassos, Cezinha, Almir Rouche e Nena Queiroga.



Sua voz potente e presença de palco impressionante fazem dela uma artista

versátil, criativa e irreverente, capaz de encantar o público com sua energia

contagiante.