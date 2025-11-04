fechar
Agenda | Notícia

Recife é Show! Confira a agenda completa de shows da RMR até abril

Agenda de shows da Região Metropolitana nos próximos meses traz Gilberto Gil, Anitta, Gaby Amarantos, Caetano Veloso, Marina Sena e mais.

Por Thallys Menezes Publicado em 04/11/2025 às 22:20
Agenda de shows da RMR
Agenda de shows da RMR - Montagem - Créditos: Reprodução/Instagram; Giovanni Bianco/Divulgação (Gilberto Gil); Divulgação (Anitta)

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), a festa não para!

A capital pernambucana e seus arredores receberão de novembro a abril mais de 50 shows de artistas nacionais e internacionais. 

Entre os principais destaques, estão as turnês de grandes nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Toquinho e Gilberto Gil, que se apresenta com "Tempo Rei", última tour de sua carreira.

Recife e Olinda também recebem em dose dupla a cantora Anitta, que se apresenta no dia 28/12 na praia do Pina, como parte das comemorações do réveillon recifense, e com os ensaios da Anitta em janeiro.

As atrações incluem ritmos musicais dos mais variados, de Wesley Safadão ao ex-RBD Christian Chávez.

Agenda completa de shows na Região Metropolitana do Recife

Novembro

06/11 — Helena Malditta, Bruno Motta e Suzy Brasil — Gongada Drag

07/11 — DJ Mau Mau e Paulete Lindacelva — Alarma

07/11 — Toquinho — Teatro Guararapes

07/11 — Biafra — Projeto Seis e Meia

08/11 — Thiago Arancam — Teatro RioMar

08/11 — Planet Hemp — Classic Hall

08/11 — UnnaX — Life Experience

09/11 — Cidade Dormitório e Associação dos Moradores — Life’s Apresenta

09/11 — Kiko Danúbio — Alma Arte Café

09/11 — Demônios da Garoa — local não informado

12/11 — Irma — Teatro Apolo

14/11 — Cícero — Teatro Santa Isabel

14/11 — Seu Pereira e Totonho — Teatro do Parque

14/11 — FBC — Concha Acústica da UFPE

14/11 — Alcione e José Augusto — Classic Hall

15/11 — Gestação Infinita — Terra Polo Cultural

15/11 — AMBUSH — Estelita

15/11 — Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Murilo Huff e Seu Desejo — Garota Vip

16/11 — Jovem Dex — Becos

18/11 — Arkona, Leaves Eyes e Atrocity — Estelita

21/11 — Braza — Brilho Cultural

21/11 — Massacration — Estelita

22/11 — Tiago Nacarato — Frege

22/11 — Luan Santana — Centro de Convenções

22, 23 e 28/11 — Gilberto Gil — Classic Hall

23/11 — Buena Vista Social Orchestra — Armazém 14

24/11 — Wesley Safadão, Xand Avião e Timbalada — Bloco do Seu Antônio

27/11 — Menores Atos e Backdrop Falls — Estelita

28/11 — Jorge Vercillo — Teatro Guararapes

28/11 — Lagum — Clube Internacional

28/11 — Rancore — Estelita

28/11 — SPEEDTEST RAVE & DJ Patife — Festa Rotas

28/11 — Irmãs de Pau — Club Metrópole

28/11 — TuYo — Frege

28/11 — Duda Beat — 19 anos da Goly

29/11 — jota.pe, João Gomes e Mestrinho — Classic Hall

29/11 — Sorriso Maroto — Centro de Convenções

Dezembro

06/12 — Vanessa da Mata — Teatro Guararapes

06/12 — Fiddy — Estelita

06/12 — Solange Almeida, Samyra Show e Márcia Fellipe — Festival Forró e Mulher

06/12 — No Ar Coquetel Molotov — campus Recife da UFPE
(Don L, Urias, Duquesa, DJ Marky, Isabella Lovestory, Zaho de Sagazan, DJ Babatr, Clara Potiguara, Gaby Amarantos, Maiguai, Mamba Negra, Cashu, Kontronatura, Pelados, Roda de Sample, Vintchen, Irú Waves, Terno Rei e Vera Fischer)

13/12 — Oswaldo Montenegro — Teatro Guararapes

20/12 — Rachel Reis — Concha Acústica da UFPE

20/12 — Mad Professor — Reggae Pelo Reggae III (Olinda)

27/12 — Gusttavo Lima e Natanzinho Lima — Virada Recife

28/12 — Anitta e Xand Avião — Virada Recife

31/12 — Wesley Safadão e Matheus & Kauan — Virada Recife

Janeiro

10/01 — Mano Brown e Orochi — Geraldão

16/01 — Chico Chico — Teatro RioMar

17/01 — Anitta — Ensaios da Anitta

27/01 — Christian Chavez — Teatro RioMar

30/01 — Marina Sena e Caetano Veloso — Enquanto Isso na Sala da Justiça

30/01 — Xand Avião e Gusttavo Lima — De Bar em Bar

Fevereiro

07/02 — Bell Marques e Luiz Caldas — Chocalho do Neno

Março

07/03 — Taurus — Darkside Studio

14/03 — Roda Sambay — Roda Sambay

Abril

10/04 — Desiree Beck, Adora Black e Mellody Queen — Turnê Drag Race Brasil

16/04 — Mac DeMarco — Concha Acústica da UFPE

