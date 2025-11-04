Recife é Show! Confira a agenda completa de shows da RMR até abril
Agenda de shows da Região Metropolitana nos próximos meses traz Gilberto Gil, Anitta, Gaby Amarantos, Caetano Veloso, Marina Sena e mais.
Na Região Metropolitana do Recife (RMR), a festa não para!
A capital pernambucana e seus arredores receberão de novembro a abril mais de 50 shows de artistas nacionais e internacionais.
Entre os principais destaques, estão as turnês de grandes nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Toquinho e Gilberto Gil, que se apresenta com "Tempo Rei", última tour de sua carreira.
Recife e Olinda também recebem em dose dupla a cantora Anitta, que se apresenta no dia 28/12 na praia do Pina, como parte das comemorações do réveillon recifense, e com os ensaios da Anitta em janeiro.
As atrações incluem ritmos musicais dos mais variados, de Wesley Safadão ao ex-RBD Christian Chávez.
Agenda completa de shows na Região Metropolitana do Recife
Novembro
06/11 — Helena Malditta, Bruno Motta e Suzy Brasil — Gongada Drag
07/11 — DJ Mau Mau e Paulete Lindacelva — Alarma
07/11 — Toquinho — Teatro Guararapes
07/11 — Biafra — Projeto Seis e Meia
08/11 — Thiago Arancam — Teatro RioMar
08/11 — Planet Hemp — Classic Hall
08/11 — UnnaX — Life Experience
09/11 — Cidade Dormitório e Associação dos Moradores — Life’s Apresenta
09/11 — Kiko Danúbio — Alma Arte Café
09/11 — Demônios da Garoa — local não informado
12/11 — Irma — Teatro Apolo
14/11 — Cícero — Teatro Santa Isabel
14/11 — Seu Pereira e Totonho — Teatro do Parque
14/11 — FBC — Concha Acústica da UFPE
14/11 — Alcione e José Augusto — Classic Hall
15/11 — Gestação Infinita — Terra Polo Cultural
15/11 — AMBUSH — Estelita
15/11 — Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Murilo Huff e Seu Desejo — Garota Vip
16/11 — Jovem Dex — Becos
18/11 — Arkona, Leaves Eyes e Atrocity — Estelita
21/11 — Braza — Brilho Cultural
21/11 — Massacration — Estelita
22/11 — Tiago Nacarato — Frege
22/11 — Luan Santana — Centro de Convenções
22, 23 e 28/11 — Gilberto Gil — Classic Hall
23/11 — Buena Vista Social Orchestra — Armazém 14
24/11 — Wesley Safadão, Xand Avião e Timbalada — Bloco do Seu Antônio
27/11 — Menores Atos e Backdrop Falls — Estelita
28/11 — Jorge Vercillo — Teatro Guararapes
28/11 — Lagum — Clube Internacional
28/11 — Rancore — Estelita
28/11 — SPEEDTEST RAVE & DJ Patife — Festa Rotas
28/11 — Irmãs de Pau — Club Metrópole
28/11 — TuYo — Frege
28/11 — Duda Beat — 19 anos da Goly
29/11 — jota.pe, João Gomes e Mestrinho — Classic Hall
29/11 — Sorriso Maroto — Centro de Convenções
Dezembro
06/12 — Vanessa da Mata — Teatro Guararapes
06/12 — Fiddy — Estelita
06/12 — Solange Almeida, Samyra Show e Márcia Fellipe — Festival Forró e Mulher
06/12 — No Ar Coquetel Molotov — campus Recife da UFPE
(Don L, Urias, Duquesa, DJ Marky, Isabella Lovestory, Zaho de Sagazan, DJ Babatr, Clara Potiguara, Gaby Amarantos, Maiguai, Mamba Negra, Cashu, Kontronatura, Pelados, Roda de Sample, Vintchen, Irú Waves, Terno Rei e Vera Fischer)
13/12 — Oswaldo Montenegro — Teatro Guararapes
20/12 — Rachel Reis — Concha Acústica da UFPE
20/12 — Mad Professor — Reggae Pelo Reggae III (Olinda)
27/12 — Gusttavo Lima e Natanzinho Lima — Virada Recife
28/12 — Anitta e Xand Avião — Virada Recife
31/12 — Wesley Safadão e Matheus & Kauan — Virada Recife
Janeiro
10/01 — Mano Brown e Orochi — Geraldão
16/01 — Chico Chico — Teatro RioMar
17/01 — Anitta — Ensaios da Anitta
27/01 — Christian Chavez — Teatro RioMar
30/01 — Marina Sena e Caetano Veloso — Enquanto Isso na Sala da Justiça
30/01 — Xand Avião e Gusttavo Lima — De Bar em Bar
Fevereiro
07/02 — Bell Marques e Luiz Caldas — Chocalho do Neno
Março
07/03 — Taurus — Darkside Studio
14/03 — Roda Sambay — Roda Sambay
Abril
10/04 — Desiree Beck, Adora Black e Mellody Queen — Turnê Drag Race Brasil
16/04 — Mac DeMarco — Concha Acústica da UFPE