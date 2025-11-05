fechar
Cultura | Notícia

Toquinho celebra 60 anos de carreira com show no Recife

Cantor, compositor e violonista apresenta a turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz", que revisita seis décadas de música e parcerias marcantes

Por Emannuel Bento Publicado em 05/11/2025 às 12:33
Toquinho na turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz"
Toquinho na turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz" - MARCOS OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Toquinho comemora 60 anos de carreira com a turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz", que chega ao Recife nesta sexta-feira (7), no Teatro Guararapes, às 20h.

O espetáculo, que estreou em outubro e já passou por São Paulo e Porto Alegre com ingressos esgotados, propõe uma imersão afetiva na trajetória de um dos grandes nomes da música brasileira.

Parceiro eterno de Vinicius de Moraes, Toquinho também compartilhou canções com Chico Buarque, Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Paulo César Pinheiro e Mutinho.

Com banda completa, direção musical apurada e novos arranjos, o show é dividido em blocos temáticos que percorrem diferentes fases da carreira: das canções infantis, como "A Casa", ao lirismo de “Regra Três”, passando por sambas, afro-sambas e parcerias históricas.

Duetos

MARCOS OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO
Toquinho na turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz" - MARCOS OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

A cantora Camilla Faustino acompanha Toquinho em duetos que destacam a delicadeza e a força da interpretação. Sua presença em cena adiciona novas camadas de emoção e cumplicidade ao repertório.

Além da música, o espetáculo aposta na imersão visual: painéis de LED exibem imagens de arquivo, projeções e texturas poéticas que se entrelaçam à trilha sonora, criando uma experiência sensorial e nostálgica.

Turnê

A turnê segue em 2025 por cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Vitória, com previsão de apresentações internacionais em 2026.

SERVIÇO
Toquinho em "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz"
Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)
Quando: Sexta-feira (7), às 20h
Quanto: Ingressos a partir de R$ 90, disponíveis na Bilheteria Digital

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Flávio Ricco: Direção da TV Cultura enxerga tempos melhores pela frente
Televisão

Flávio Ricco: Direção da TV Cultura enxerga tempos melhores pela frente
Regulação do streaming: cineastas fazem protestos em diversas capitais contra projeto
CINEMA

Regulação do streaming: cineastas fazem protestos em diversas capitais contra projeto

Compartilhe

Tags