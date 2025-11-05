Toquinho celebra 60 anos de carreira com show no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor, compositor e violonista apresenta a turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz", que revisita seis décadas de música e parcerias marcantes

Toquinho comemora 60 anos de carreira com a turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz", que chega ao Recife nesta sexta-feira (7), no Teatro Guararapes, às 20h.

O espetáculo, que estreou em outubro e já passou por São Paulo e Porto Alegre com ingressos esgotados, propõe uma imersão afetiva na trajetória de um dos grandes nomes da música brasileira.

Parceiro eterno de Vinicius de Moraes, Toquinho também compartilhou canções com Chico Buarque, Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Paulo César Pinheiro e Mutinho.

Com banda completa, direção musical apurada e novos arranjos, o show é dividido em blocos temáticos que percorrem diferentes fases da carreira: das canções infantis, como "A Casa", ao lirismo de “Regra Três”, passando por sambas, afro-sambas e parcerias históricas.

Duetos

Toquinho na turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz" - MARCOS OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

A cantora Camilla Faustino acompanha Toquinho em duetos que destacam a delicadeza e a força da interpretação. Sua presença em cena adiciona novas camadas de emoção e cumplicidade ao repertório.

Além da música, o espetáculo aposta na imersão visual: painéis de LED exibem imagens de arquivo, projeções e texturas poéticas que se entrelaçam à trilha sonora, criando uma experiência sensorial e nostálgica.

Turnê

A turnê segue em 2025 por cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Vitória, com previsão de apresentações internacionais em 2026.

SERVIÇO

Toquinho em "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz"

Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)

Quando: Sexta-feira (7), às 20h

Quanto: Ingressos a partir de R$ 90, disponíveis na Bilheteria Digital

