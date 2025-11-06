Experiência imersiva, Papai Noel gigante, show de luzes e cenário de neve: veja os destaques do Natal no Grande Recife
Com atividades para toda a família, centros de compras criaram cenários interativos e campanhas solidárias para despertar o espírito natalino na RMR
Os principais centros de compras da Região Metropolitana do Recife (RMR) já estão à espera do Natal 2025. Neste ano, malls e shoppings centers investiram em programações imersivas e afetivas, com o objetivo de se conectar com o público e reviver momentos de nostalgia.
Confira as programações:
RioMar Recife
No RioMar Recife, o Natal conta com uma decoração inédita que ocupa as duas Praças de Eventos do Piso L1, conectadas por uma passarela temática. O circuito foi desenvolvido para garantir uma experiência completa, com luz, música, aromas e interação. Neste ano, a tradicional árvore de Natal tem 20 metros de altura.
Em um cenário que inclui games, projeções, experiências multissensoriais, praças temáticas e iluminação externa especial, o clima natalino no RioMar toma conta de todos os pisos. Guirlandas gigantes, cascatas de LED, árvores decoradas e o tradicional Presépio completam a ambientação.
Sob o tema “Encantos de Natal RioMar”, o circuito do visitante começa na Escada Interativa, passa pela Praça de Eventos 1, batizada de “Parque dos Biscoitos”, segue para a Praça de Eventos 2, onde está a Casa do Papai Noel, com brinquedos com escorregador, gangorra temática, totem para fotos e uma área especial para pets, e segue para a área externa, com ilhas de entretenimento com o Game Cookie.
Há ainda um totem digital interativo gratuito, que permite tirar fotos com elementos virtuais do universo dos biscoitos natalinos.
Shopping Recife
Para receber o ciclo natalino de 2025, o Shopping Recife preparou uma programação sob a temática “Fábrica dos Sonhos: Um Natal cada vez mais mágico”
As fachadas e principais entradas do mall receberão decoração especial, com iluminação em cascata e elementos natalinos em estética low-poly.
Com brinquedos e intervenções nos corredores, na área externa e no Parque Gourmet, o Shopping Recife conta com elementos interativos e contemplativos que convidam o público a vivenciar o Natal, como um túnel iluminado atravessando a tradicional árvore, conectando os dois lados do piso superior do shopping.
Outros destaques são um Papai Noel gigante, que recebe os visitantes na entrada, carrossel iluminado, jogos interativos, kids play com escorrego e tobogã e um trono para os pets montado no ParCão.
No novo polo gastronômico, de quinta a domingo, também serão realizadas apresentações musicais de jazz, soul, brasilidades e música clássica.
Shopping Guararapes
Em Jaboatão, o Shopping Guararapes vai celebrar o período natalino com espetáculo de luzes, tecnologia e solidariedade.
A campanha tem início nesta quinta-feira (6) e tem como grande atração o Show de Luzes, um espetáculo audiovisual com coreografia luminosa, músicas e um mega túnel de 448 m², criando uma experiência imersiva. As apresentações acontecerão diariamente, a partir das 18h, de hora em hora.
O cenário conta, ainda, com uma Fonte dos Desejos, árvore de 8 metros de altura, presépio, brinquedos gratuitos e carrossel com ingressos a R$ 12, com parte da renda revertida para a campanha social Alimente a Vida, realizada pela Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).
A agenda natalina inclui também desfiles dos personagens pelos corredores, Sessões Azuis com o Papai Noel, adaptadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e campanha social de apadrinhamento das crianças atendidas pelo Instituto Shopping Guararapes.
O tradicional Trono do Papai Noel funcionará diariamente, das 12h às 21h, em um cenário digno de contos natalinos, e terá ao lado um trono pet.
Shopping Tacaruna
Com o tema “Natal Tacaruna, tá contigo nesse encanto gelado”, o Shopping Tacaruna criou para a festividade em 2025 um cenário de neve, fantasia e diversão.
A atração principal é uma pista de patinação no gelo, com 161 m², monitores especializados e equipamentos de segurança disponíveis.
Neste espaço, será realizada a apresentação teatral “Encantos na Neve”, com atores patinadores e um espetáculo de músicas, cores e emoções. As encenações acontecem a partir das 18h, todos os sábados e domingos, com acesso gratuito.
A decoração da Praça de Eventos em branco e dourado, remete a um Natal nevado e faz alusão aos tons do retrofit do Tacaruna. Já a árvore de Natal de 10 metros de altura sobre um gazebo, conta com elementos decorativos no interior.
A programação do mall também inclui o novo show do Mundo Bita “Festa dos Bichos”, com participação do Papai Noel, contações de histórias, o espetáculo musical “Reino Gelado” e um Ateliê de Natal, espaço que vai oferecer oficinas criativas para as crianças, com renda revertida para a Campanha Alimente a Vida.