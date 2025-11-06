Experiência imersiva, Papai Noel gigante, show de luzes e cenário de neve: veja os destaques do Natal no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com atividades para toda a família, centros de compras criaram cenários interativos e campanhas solidárias para despertar o espírito natalino na RMR

Clique aqui e escute a matéria

Os principais centros de compras da Região Metropolitana do Recife (RMR) já estão à espera do Natal 2025. Neste ano, malls e shoppings centers investiram em programações imersivas e afetivas, com o objetivo de se conectar com o público e reviver momentos de nostalgia.

Com atividades para toda a família, os espaços criaram cenários interativos e campanhas solidárias para despertar o espírito natalino no público.

Confira as programações:

RioMar Recife

Natal do RioMar Recife tem circuito inédito com duas praças temáticas e passarela interativa - DIVULGAÇÃO/ RioMar

No RioMar Recife, o Natal conta com uma decoração inédita que ocupa as duas Praças de Eventos do Piso L1, conectadas por uma passarela temática. O circuito foi desenvolvido para garantir uma experiência completa, com luz, música, aromas e interação. Neste ano, a tradicional árvore de Natal tem 20 metros de altura.

Em um cenário que inclui games, projeções, experiências multissensoriais, praças temáticas e iluminação externa especial, o clima natalino no RioMar toma conta de todos os pisos. Guirlandas gigantes, cascatas de LED, árvores decoradas e o tradicional Presépio completam a ambientação.

Sob o tema “Encantos de Natal RioMar”, o circuito do visitante começa na Escada Interativa, passa pela Praça de Eventos 1, batizada de “Parque dos Biscoitos”, segue para a Praça de Eventos 2, onde está a Casa do Papai Noel, com brinquedos com escorregador, gangorra temática, totem para fotos e uma área especial para pets, e segue para a área externa, com ilhas de entretenimento com o Game Cookie.

Há ainda um totem digital interativo gratuito, que permite tirar fotos com elementos virtuais do universo dos biscoitos natalinos.

Shopping Recife

Shopping Recife inaugura Natal 2025 com decoração em 3D, atrações interativas e programação musical - Divulgação/Thiago Medeiros

Para receber o ciclo natalino de 2025, o Shopping Recife preparou uma programação sob a temática “Fábrica dos Sonhos: Um Natal cada vez mais mágico”

As fachadas e principais entradas do mall receberão decoração especial, com iluminação em cascata e elementos natalinos em estética low-poly.

Com brinquedos e intervenções nos corredores, na área externa e no Parque Gourmet, o Shopping Recife conta com elementos interativos e contemplativos que convidam o público a vivenciar o Natal, como um túnel iluminado atravessando a tradicional árvore, conectando os dois lados do piso superior do shopping.

Outros destaques são um Papai Noel gigante, que recebe os visitantes na entrada, carrossel iluminado, jogos interativos, kids play com escorrego e tobogã e um trono para os pets montado no ParCão.

No novo polo gastronômico, de quinta a domingo, também serão realizadas apresentações musicais de jazz, soul, brasilidades e música clássica.

Shopping Guararapes

Natal Estrelado do Shopping Guararapes promete emoção, tecnologia e um espetáculo de luzes - Compota Filmes/Divulgação

Em Jaboatão, o Shopping Guararapes vai celebrar o período natalino com espetáculo de luzes, tecnologia e solidariedade.

A campanha tem início nesta quinta-feira (6) e tem como grande atração o Show de Luzes, um espetáculo audiovisual com coreografia luminosa, músicas e um mega túnel de 448 m², criando uma experiência imersiva. As apresentações acontecerão diariamente, a partir das 18h, de hora em hora.

O cenário conta, ainda, com uma Fonte dos Desejos, árvore de 8 metros de altura, presépio, brinquedos gratuitos e carrossel com ingressos a R$ 12, com parte da renda revertida para a campanha social Alimente a Vida, realizada pela Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).

A agenda natalina inclui também desfiles dos personagens pelos corredores, Sessões Azuis com o Papai Noel, adaptadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e campanha social de apadrinhamento das crianças atendidas pelo Instituto Shopping Guararapes.

O tradicional Trono do Papai Noel funcionará diariamente, das 12h às 21h, em um cenário digno de contos natalinos, e terá ao lado um trono pet.

Shopping Tacaruna

Shopping Tacaruna inaugura decoração de Natal 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM

Com o tema “Natal Tacaruna, tá contigo nesse encanto gelado”, o Shopping Tacaruna criou para a festividade em 2025 um cenário de neve, fantasia e diversão.

A atração principal é uma pista de patinação no gelo, com 161 m², monitores especializados e equipamentos de segurança disponíveis.

Neste espaço, será realizada a apresentação teatral “Encantos na Neve”, com atores patinadores e um espetáculo de músicas, cores e emoções. As encenações acontecem a partir das 18h, todos os sábados e domingos, com acesso gratuito.

A decoração da Praça de Eventos em branco e dourado, remete a um Natal nevado e faz alusão aos tons do retrofit do Tacaruna. Já a árvore de Natal de 10 metros de altura sobre um gazebo, conta com elementos decorativos no interior.

A programação do mall também inclui o novo show do Mundo Bita “Festa dos Bichos”, com participação do Papai Noel, contações de histórias, o espetáculo musical “Reino Gelado” e um Ateliê de Natal, espaço que vai oferecer oficinas criativas para as crianças, com renda revertida para a Campanha Alimente a Vida.

