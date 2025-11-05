Natal Estrelado do Shopping Guararapes promete emoção, tecnologia e um espetáculo de luzes inesquecível

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abertura será no dia 6 de novembro, com chegada do Papai Noel e estreia do Show das Luzes; Shopping comemora ano de grandes conquistas

Clique aqui e escute a matéria

O brilho do Natal volta a iluminar o Shopping Guararapes a partir do dia 6 de novembro, com o retorno de uma grande atração que conquistou o coração dos clientes.

A campanha natalina deste ano promete encantar com uma combinação perfeita entre emoção, tecnologia e nostalgia — elementos que fazem parte da história e da memória afetiva de muitas famílias que frequentam o mall.

A grande atração da temporada será o Show das Luzes, um espetáculo audiovisual que transformará a Praça de Eventos em um cenário de pura magia.

Sucesso em 2017, o show retorna em 2025 totalmente renovado, com uma narrativa especial e novos efeitos tecnológicos que misturam música, luzes e movimento. As colunas da Praça agora farão parte da coreografia luminosa, criando uma experiência imersiva e encantadora.

A Praça de Eventos será totalmente tomada por um mega túnel de 448 m² com 70 mil microlâmpadas de LED, 5 mil flashes por segundo e 500 combinações de efeitos que farão este grande espetáculo de música e luzes.

A estreia do Show das Luzes acontecerá às 19h, no dia 06, marcado pela chegada do Papai Noel e apresentação de um musical com personagens natalinos. Após a estreia, as apresentações acontecerão diariamente, a partir das 18h, de hora em hora.

Tradição, inclusão e solidariedade lado a lado

Além do Show das Luzes, o Natal Estrelado do Shopping Guararapes contará com uma programação variada que celebra os valores da época: união, esperança e generosidade.

A decoração — com 370 m² de área e uma árvore master de 8 metros de altura — traz o encanto do Natal clássico em cada detalhe.

Entre os destaques estão a Fonte dos Desejos, o carrossel, com ingressos a R$12 e parte da renda revertida para a campanha social Alimente a Vida, realizada pela Apesce, e uma área de brinquedos gratuita para as crianças, além de vários espaços instagramáveis.

A agenda natalina inclui ainda paradas natalinas aos sábados e domingos, às 15h e 17h, com personagens desfilando pelos corredores do shopping, as Sessões Azuis com o Papai Noel — adaptadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) — e a campanha social de apadrinhamento das crianças atendidas pelo Instituto Shopping Guararapes.

O tradicional Trono do Papai Noel funcionará diariamente, das 12h às 21h, em um cenário digno de contos natalinos, e terá ao lado um trono pet também, enquanto a fachada e os corredores do mall ganham iluminação especial. O presépio também marcará presença, dentro do shopping.

Um Natal que celebra conquistas

Para o superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires, o Natal 2025 chega como um marco simbólico do encerramento de um ano histórico para o empreendimento. Ele conta que é estimado fechar o ano com aumento de 8% das vendas e 5% do fluxo de clientes, em relação a 2024.

Além disso, a previsão é gerar cerca de 300 vagas temporárias nas lojas do Shopping para este período de final de ano. Tudo isso com a entrega de uma importante etapa do projeto de modernização do empreendimento.

“Este Natal é o fechamento de um ano estrelado para o Shopping Guararapes. Em 2025, trouxemos novas operações importantes para o mix, realizamos mais eventos para o nosso público e entregamos um equipamento renovado, com a troca de todo o piso das áreas comuns e iluminação externa diferenciada. Queremos encerrar esse ciclo celebrando com nossos clientes, de forma encantadora e inesquecível”, destaca o executivo.

Memória afetiva com um toque de modernidade

A gerente de marketing do shopping, Dora Linhares, ressalta que a escolha do tema foi pensada para emocionar.

“O Show das Luzes faz parte da memória afetiva de muitos dos nossos clientes. Já recebemos várias solicitações pelo retorno deste espetáculo como as pesquisas apontam uma grande lembrança sobre esta atração. Este ano, decidimos resgatar essa memória, mas fazendo uma releitura moderna — mais tecnologia, mais interação e experiências ainda mais marcantes. Queremos provocar muita emoção e aumentar ainda mais a conexão afetiva que temos com os nossos clientes”, afirma Dora.

O investimento no Natal deste foi na ordem de R$2 milhões para todo o conjunto de ações anunciadas.

Serviço – Natal Estrelado Shopping Guararapes 2025

Local: Praça de Eventos – Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800 – Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE)

Abertura oficial: 6 de novembro de 2025

Chegada do Papai Noel: 06/11, às 19h (início do primeiro Show das Luzes)

Show das Luzes: Diariamente, das 18h às 21h, com sessões de hora em hora

Carrossel: R$ 12, parte da renda revertida para a campanha social Alimente a Vida, realizada em parceria com a Apesce (Associação Pernambucana de Shopping Centers).

Campanha social: Apadrinhamento de crianças do Instituto Shopping Guararapes

Paradas Natalinas: Sábados e domingos, 15h e 17h

Demais atrações: Fonte dos Desejos, árvore de 8m, presépio, brinquedos gratuitos e espaços instagramáveis