Fábrica dos Sonhos: Shopping Recife inaugura Natal 2025 com decoração em 3D, atrações interativas e programação musical

A proposta é transformar o centro de compras em um universo lúdico, com cenografia inspirada no mundo dos brinquedos e uma modelagem inédita

O Shopping Recife abriu oficialmente seu ciclo natalino de 2025 nesse domingo (2), com o tema “Fábrica dos Sonhos: Um Natal cada vez mais mágico”.

A proposta deste ano transforma o centro de compras em um universo lúdico, com cenografia inspirada no mundo dos brinquedos e uma modelagem inédita em low-poly — técnica que cria formas geométricas em 3D com texturas personalizadas.



A decoração se espalha pelos corredores, área externa e Parque Gourmet, convidando o público a vivenciar o Natal de forma encantadora.

O projeto cenográfico, assinado pelo artista Juarez Fagundes (ZERO57), traz como destaque um túnel iluminado que atravessa a tradicional árvore central, um Papai Noel gigante em estilo low-poly, um carrossel luminoso e um kids play com escorrego e tobogã.



Os visitantes também encontrarão espaços instagramáveis para fotos e um trono pet no ParCão, garantindo registros natalinos para toda a família. Já o bom velhinho recebe seu público na Oficina do Noel, no 2º piso, próxima à loja Granado — um espaço cenográfico assinado por Paula Melo (Vielo Decor), que simula uma fábrica de brinquedos e abriga as tradicionais fotos e entrega de cartinhas.



Aos finais de semana, o shopping ganha ainda intervenções artísticas e apresentações musicais, com destaque para o espetáculo “Low Poly – O Natal em mil formas, um só coração”, produzido pela Libre Promo e Doce Produções. O cortejo natalino e os figurinos, criados por Carol Silveira, reforçam o espírito de união e magia que permeia toda a programação.



As fachadas também ganham iluminação especial em cascata, com projeto da Blachere Brasil, e o tradicional presépio mantém viva a essência do Natal. No Terraço de Eventos, o decorador Eider Santos assina um mercado natalino com artigos de decoração.



“Temos como um de nossos pilares a inovação e, em um momento tão especial como o Natal, não poderia ser diferente. Buscamos surpreender com uma estética que mistura ludicidade e emoção, convidando o público a se encantar, brincar e sonhar”, afirma Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.



No Parque Gourmet, o novo polo gastronômico do Recife recebe decoração temática, um urso gigante e programação musical de quinta a domingo, com jazz, soul, brasilidades e música clássica, sob curadoria da CarvaHub.



Vagas temporárias

Com investimento de R$ 3,8 milhões, o Shopping Recife também projeta a abertura de cerca de 1.300 vagas temporárias para o período natalino. Os interessados podem se cadastrar na aba Oportunidades do site www.shoppingrecife.com.br.



Celebrando 45 anos de história, o Shopping Recife reafirma seu papel pioneiro na capital pernambucana, oferecendo um Natal que une encanto, tecnologia e tradição em um dos destinos mais queridos do público local.

Serviço:

Fábrica dos Sonhos: Um Natal cada vez mais mágico no Shopping Recife



Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

- Decoração da Praça de Eventos e Oficina do Noel: a partir de 02/11;

- Oficinas infantis: aos sábados e domingos no período da tarde, a partir de 02/11;

- Cortejo Natalino e apresentação: aos sábados e domingos no período da tarde, a partir de 08/11;

- Programação musical Parque Gourmet: de quinta a domingo, a partir de 06/11.

