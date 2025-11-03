fechar
Agenda | Notícia

Fábrica dos Sonhos: Shopping Recife inaugura Natal 2025 com decoração em 3D, atrações interativas e programação musical

A proposta é transformar o centro de compras em um universo lúdico, com cenografia inspirada no mundo dos brinquedos e uma modelagem inédita

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/11/2025 às 15:03
Fábrica dos Sonhos: Shopping Recife inaugura Natal 2025 com decoração em 3D, atrações interativas e programação musical
Fábrica dos Sonhos: Shopping Recife inaugura Natal 2025 com decoração em 3D, atrações interativas e programação musical - Divulgação/Thiago Medeiros

Clique aqui e escute a matéria

O Shopping Recife abriu oficialmente seu ciclo natalino de 2025 nesse domingo (2), com o tema “Fábrica dos Sonhos: Um Natal cada vez mais mágico”.

A proposta deste ano transforma o centro de compras em um universo lúdico, com cenografia inspirada no mundo dos brinquedos e uma modelagem inédita em low-poly — técnica que cria formas geométricas em 3D com texturas personalizadas.

A decoração se espalha pelos corredores, área externa e Parque Gourmet, convidando o público a vivenciar o Natal de forma encantadora.

O projeto cenográfico, assinado pelo artista Juarez Fagundes (ZERO57), traz como destaque um túnel iluminado que atravessa a tradicional árvore central, um Papai Noel gigante em estilo low-poly, um carrossel luminoso e um kids play com escorrego e tobogã.

Os visitantes também encontrarão espaços instagramáveis para fotos e um trono pet no ParCão, garantindo registros natalinos para toda a família. Já o bom velhinho recebe seu público na Oficina do Noel, no 2º piso, próxima à loja Granado — um espaço cenográfico assinado por Paula Melo (Vielo Decor), que simula uma fábrica de brinquedos e abriga as tradicionais fotos e entrega de cartinhas.

Aos finais de semana, o shopping ganha ainda intervenções artísticas e apresentações musicais, com destaque para o espetáculo “Low Poly – O Natal em mil formas, um só coração”, produzido pela Libre Promo e Doce Produções. O cortejo natalino e os figurinos, criados por Carol Silveira, reforçam o espírito de união e magia que permeia toda a programação.

As fachadas também ganham iluminação especial em cascata, com projeto da Blachere Brasil, e o tradicional presépio mantém viva a essência do Natal. No Terraço de Eventos, o decorador Eider Santos assina um mercado natalino com artigos de decoração.

“Temos como um de nossos pilares a inovação e, em um momento tão especial como o Natal, não poderia ser diferente. Buscamos surpreender com uma estética que mistura ludicidade e emoção, convidando o público a se encantar, brincar e sonhar”, afirma Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.

No Parque Gourmet, o novo polo gastronômico do Recife recebe decoração temática, um urso gigante e programação musical de quinta a domingo, com jazz, soul, brasilidades e música clássica, sob curadoria da CarvaHub.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vagas temporárias

Com investimento de R$ 3,8 milhões, o Shopping Recife também projeta a abertura de cerca de 1.300 vagas temporárias para o período natalino. Os interessados podem se cadastrar na aba Oportunidades do site www.shoppingrecife.com.br.

Celebrando 45 anos de história, o Shopping Recife reafirma seu papel pioneiro na capital pernambucana, oferecendo um Natal que une encanto, tecnologia e tradição em um dos destinos mais queridos do público local.

Serviço:

Fábrica dos Sonhos: Um Natal cada vez mais mágico no Shopping Recife

Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

- Decoração da Praça de Eventos e Oficina do Noel: a partir de 02/11;
- Oficinas infantis: aos sábados e domingos no período da tarde, a partir de 02/11;
- Cortejo Natalino e apresentação: aos sábados e domingos no período da tarde, a partir de 08/11;
- Programação musical Parque Gourmet: de quinta a domingo, a partir de 06/11.

Leia também

Fábrica dos Sonhos: Shopping Recife apresenta um Natal lúdico e encantador
NATAL

Fábrica dos Sonhos: Shopping Recife apresenta um Natal lúdico e encantador
Clima do inverno inspira Natal do Tacaruna, que surpreende público com decoração sem vermelho
Natal 2025

Clima do inverno inspira Natal do Tacaruna, que surpreende público com decoração sem vermelho

Compartilhe

Tags