Jump Around chega ao Shopping Guararapes com maior castelo inflável da América Latina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atração de 2.500 m² com escorregadores, pistas de obstáculos e ambientes lúdicos para crianças e adultos funciona até 9 de novembro

Clique aqui e escute a matéria

O Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, recebe pela primeira vez o Jump Around, maior castelo inflável da América Latina, que será instalado na área externa do centro de compras. A atração abre ao público no dia 26 de setembro e segue até 9 de novembro, funcionando de quinta a domingo, das 15h às 21h.

Com 2.500 m² de área, o espaço reúne escorregadores gigantes, pistas de obstáculos, estruturas para escalada e ambientes lúdicos que encantam desde crianças a partir de 2 anos até adultos de todas as idades. Monitores treinados acompanham a experiência para garantir a segurança durante toda a brincadeira.

Os ingressos custam R$ 40 (30 minutos, todos pagam meia) e pessoas com deficiência têm valor promocional de R$ 20, com direito a um acompanhante gratuito. A entrada está sujeita à lotação máxima do espaço.

Segundo Dora Linhares, gerente de marketing do Shopping Guararapes, a novidade reforça a vocação do centro de compras como espaço de lazer para toda a família: “Trazer o Jump Around para o Guararapes é motivo de muita alegria. É uma atração inédita, que proporciona momentos de diversão para todas as idades e fortalece ainda mais nosso calendário de entretenimento”, afirma.

Em sua primeira temporada em Pernambuco, o Jump Around é uma produção da Ponto Org Eventos e promete movimentar o calendário de lazer da Região Metropolitana do Recife.