Agenda | Notícia

Jump Around chega ao Shopping Guararapes com maior castelo inflável da América Latina

Atração de 2.500 m² com escorregadores, pistas de obstáculos e ambientes lúdicos para crianças e adultos funciona até 9 de novembro

Por Catêrine Costa Publicado em 25/09/2025 às 22:57
Atração inédita promete temporada de diversão para toda a família a partir do dia 26 de setembro
Atração inédita promete temporada de diversão para toda a família a partir do dia 26 de setembro - Divulgação/ Shopping Guararapes

O Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, recebe pela primeira vez o Jump Around, maior castelo inflável da América Latina, que será instalado na área externa do centro de compras. A atração abre ao público no dia 26 de setembro e segue até 9 de novembro, funcionando de quinta a domingo, das 15h às 21h.

Com 2.500 m² de área, o espaço reúne escorregadores gigantes, pistas de obstáculos, estruturas para escalada e ambientes lúdicos que encantam desde crianças a partir de 2 anos até adultos de todas as idades. Monitores treinados acompanham a experiência para garantir a segurança durante toda a brincadeira.

Os ingressos custam R$ 40 (30 minutos, todos pagam meia) e pessoas com deficiência têm valor promocional de R$ 20, com direito a um acompanhante gratuito. A entrada está sujeita à lotação máxima do espaço.

Segundo Dora Linhares, gerente de marketing do Shopping Guararapes, a novidade reforça a vocação do centro de compras como espaço de lazer para toda a família: “Trazer o Jump Around para o Guararapes é motivo de muita alegria. É uma atração inédita, que proporciona momentos de diversão para todas as idades e fortalece ainda mais nosso calendário de entretenimento”, afirma.

Em sua primeira temporada em Pernambuco, o Jump Around é uma produção da Ponto Org Eventos e promete movimentar o calendário de lazer da Região Metropolitana do Recife.

