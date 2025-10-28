'Encantos de Natal' transforma o RioMar em circuito de luzes, aromas e interatividade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O público vai conhecer, a partir desta quarta (29), a decoração de Natal do RioMar, que neste ano tem o biscoito de gengibre como personagem principal

Clique aqui e escute a matéria

A magia do Natal ganha nova dimensão no RioMar Recife. A partir desta quarta-feira (29), o shopping se transforma em um verdadeiro circuito de luzes, aromas e experiências interativas com o tema “Encantos de Natal RioMar”. A decoração deste ano ocupa, pela primeira vez, as duas praças de eventos do Piso L1, conectadas por uma passarela iluminada que guia o público entre cenários inspirados no biscoito de gengibre, personagem central da festa.

“É um Natal que une o contemplativo e o interativo, com mais de 15 atrações, muita tecnologia e diversão. O biscoito de gengibre é o protagonista dessa história”, resume Denielly Halinski, gerente de Marketing do RioMar Recife.

O RioMar vira um grande circuito natalino, com luzes, música e cenários interativos que ocupam as duas praças de eventos do Piso L1 - Arnaldo Carvalho/Divulgação

Logo na entrada principal, os visitantes são recebidos pela Escada Interativa, com degraus luminosos e detalhes dourados que anunciam o caminho da fantasia. O percurso leva ao Parque dos Biscoitos, um espaço lúdico repleto de cores, texturas e aromas que remetem às confeitarias natalinas. Ali, uma árvore de 20 metros ergue-se sobre o telhado de uma grande casa, onde o público encontra uma fábrica de biscoitos dançantes e uma bancada interativa para adultos e crianças criarem seus próprios doces digitais.

Entre um cenário e outro, luzes de LED, sons de fornos acesos e o perfume de baunilha e chocolate tomam o ar. No caminho, há ilhas de entretenimento com games, brinquedos giratórios e espaços instagramáveis, como a carroça temática e o celeiro iluminado. Cada visitante pode registrar o momento e resgatar sua foto via QR Code — lembrança de um passeio que combina tecnologia, afeto e tradição natalina.

Sons de fornos acesos e o perfume de baunilha e chocolate embalam o espaço dos biscoitos dançantes, um dos pontos mais lúdicos da decoração deste ano - Heudes Regis/Divulgação

A passarela que conecta as praças conduz à Casa do Noel, onde o bom velhinho recebe o público em um espaço totalmente novo, cercado de luzes e brincadeiras. Há um totem interativo para fotos com biscoitos virtuais, uma área pet decorada e brinquedos acessíveis para as crianças. Durante os 60 dias de programação, 30 atores caracterizados dão vida aos personagens da cenografia, com figurinos criados exclusivamente para o projeto e recursos de LED incorporados aos trajes.

Durante a montagem da decoração, cerca de 150 profissionais trabalharam diretamente, entre marceneiros, técnicos e artistas — 50 deles atores, segundo Denielly Halinski. “O Natal gera renda para muitas pessoas e movimenta toda uma cadeia criativa que transforma o shopping em um grande espetáculo”, complementa.

Luzes que transformam o Recife

O encantamento ultrapassa as paredes do mall. Na área externa, o RioMar Recife ganhou uma fachada completamente iluminada, com milhares de pontos de luz formando faixas, cascatas e estrelas que podem ser vistas a grandes distâncias. Acima das cancelas, estrelas douradas e cintilantes completam o cenário, e uma árvore de Natal de 15 metros saúda quem chega ao estacionamento.



No total, são mais de 53 mil pontos de LED e 1,3 mil estrobos, em um projeto de iluminação assinado pela empresa brasileira Fábrica de Luz, reconhecida por grandes montagens natalinas no País.

Presépio e tradição

Entre tantas novidades tecnológicas, o RioMar preserva um de seus símbolos mais queridos: o presépio. Em 2025, ele ganha um cenário rústico no Piso L4, cercado por elementos naturais e luz suave, que convidam à contemplação. É um dos pontos mais fotografados e visitados do período natalino e, como em todos os anos, volta a emocionar quem busca o sentido clássico da celebração.

Natal por todo o mall

Exclusivo para crianças, o Gira-Balão é um passeio em 8 cestos giratórios integrado à decoração - Heudes Regis/Divulgação

A decoração se espalha pelos demais pisos, criando uma atmosfera contínua de festa. Guirlandas gigantes com o biscoito de gengibre, cascatas de luz e árvores decoradas pontuam cada corredor. O projeto é uma cocriação do RioMar Recife com a designer Cecilia Dale, reconhecida por unir sofisticação e delicadeza em grandes produções natalinas.



O resultado é um cenário que transforma o shopping em um passeio sensorial, misturando brilho, cor e emoção — um Natal pensado para ser vivido, não apenas visto.

Música em todos os cantos

O som do Natal também vai tomar conta dos corredores. A programação musical começa já na semana de estreia e se estende por todo o período festivo, com cortejos itinerantes, corais, quartetos, orquestras e espetáculos no palco da Praça de Alimentação (Piso L3).



Entre as apresentações confirmadas estão o quarteto Matéria Prima, o espetáculo “O Natal de Todas as Luzes”, o show “Doce Natal”, e um momento especial com a Família Lima, no Teatro RioMar. Todas as atrações são gratuitas.

Durante novembro e dezembro, o público também poderá se surpreender com músicos circulando pelos cenários temáticos, interpretando clássicos natalinos. A proposta é manter viva a sensação de encantamento em cada visita.

A nova Casa do Noel, totalmente iluminada e interativa, recebe o público em um espaço acessível, com brinquedos, totem para fotos e área pet decorada - Heudes Regis/Divulgação

O encontro com o biscoito gigante

Entre as atrações que prometem divertir crianças e adultos está o Meet & Greet com o personagem símbolo desta edição: o biscoito de gengibre de dois metros de altura.



Os primeiros encontros acontecem no dia 29 de outubro, às 14h, 16h e 18h, e o público poderá participar da escolha do nome do personagem por meio de enquete nas redes sociais do RioMar Recife.



A agenda completa das aparições do biscoito estará disponível no aplicativo RioMar Recife, que também concentra as inscrições para o circuito interativo das praças.

Natal Solidário

O espírito natalino também se espalha em forma de solidariedade. Em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, o RioMar promove mais uma edição do Natal Solidário, campanha que arrecada brinquedos novos e usados em bom estado para crianças das comunidades do entorno.



As doações podem ser feitas em um baú instalado na Praça de Eventos 1, no Piso L1.

As instituições beneficiadas este ano são a Creche Espírita Missionários da Luz e a Creche Escola Vovó Mariinha, localizadas no Pina e em Brasília Teimosa.

Além da coleta de brinquedos, o shopping realiza a Semana Solidária do Natal, já em sua nona edição, com visitas guiadas de crianças de projetos sociais aos cenários da decoração — um momento de emoção e encantamento que marca o calendário anual do empreendimento.

“O Natal está lindo. É uma época muito importante para nós e para os lojistas, um período de confraternização e bons resultados”, afirma Henrique Medeiros, superintendente do RioMar Recife. “Estamos de braços abertos para receber nossos clientes e fazer deste fim de ano um momento especial para todos”, destaca.

Foto com QR Code - Arnaldo Carvalho/Divulgação

Campanha e expectativa

Com o mote “Encantos de Natal RioMar”, a campanha criada pelo setor de Marketing do RioMar Recife apresenta a decoração como uma experiência interativa, que mistura storytelling, tecnologia e personagens.



O filme teaser, lançado no Dia das Crianças, antecipou parte do clima natalino, enquanto o filme principal, de 30 segundos, será exibido em TV aberta e fechada, mídia digital e DOOH.

Antes mesmo da inauguração, o público já podia espiar os bastidores da montagem por um olho mágico instalado no tapume da Praça de Eventos, uma ação que despertou curiosidade e envolvimento.



Com todos esses elementos — visual, sensorial e humano — o Encantos de Natal RioMar reafirma o lugar do shopping como um hub de experiências, negócios e convivência, onde a magia natalina é vivida em cada detalhe.