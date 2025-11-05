fechar
Feira Órbita: Torre Malakoff anuncia primeira edição no Recife neste domingo (9)

Com participação da DJ Claudinha Summer, a Feira Órbita no anfiteatro do Observatório Cultural Torre Malakoff, neste domingo, 09/11

Por Bianca Tavares Publicado em 05/11/2025 às 8:42
Imagem do Observatório Cultural Torre Malakoff
Imagem do Observatório Cultural Torre Malakoff - Felipe Bessa/Secult-PE

Neste domingo (9), a partir das 14h, acontece a primeira edição da Feira Órbita, evento dedicado à valorização da produção independente e da economia criativa regional.

Realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), a feira será sediada no anfiteatro do Observatório Cultural Torre Malakoff.

“A Feira Órbita nasce do desejo de fortalecer a rede de criadores locais e de aproximar o público das diversas linguagens que circulam no território da economia criativa. Queremos que a Torre Malakoff continue sendo um ponto de encontro, experimentação e pertencimento”, conta Carol Chaves Madureira, administradora do Observatório Cultural Torre Malakoff.

Com um dia recheado de arte, sustentabilidade e convivência, o público terá acesso aos expositores selecionados pela curadoria da gestão do espaço, com trabalhos autorais de moda, design, ilustração e outros.

O espaço também recebe atividades relacionadas à economia circular, como um stand de troca de roupas e uma oficina de confecção de bolsas com banners reutilizados, prática que reforça a ideia de colaboração e solidariedade, especialmente conectada com a campanha do Dia das Crianças Solidário.

“Estamos apostando em formatos que estimulem a troca, a reutilização e o consumo consciente. A ideia é que o público vivencie o espaço de forma ativa e inspiradora, percebendo o potencial transformador da cultura”, complementa Carol Chaves.

A trilha sonora também está garantida com o especial da DJ Claudinha Summer, artista versátil que trabalha e flutua do pop ao rock.

Feira Órbita + DJ Claudinha Summer

  • Local: anfiteatro do Observatório Cultural Torre Malakoff, no Bairro do Recife
  • Data: domingo, 9 de novembro de 2025
  • Horário: 14h às 18h
  • Entrada: gratuita

