Feira Órbita: Torre Malakoff anuncia primeira edição no Recife neste domingo (9)
Com participação da DJ Claudinha Summer, a Feira Órbita no anfiteatro do Observatório Cultural Torre Malakoff, neste domingo, 09/11
Neste domingo (9), a partir das 14h, acontece a primeira edição da Feira Órbita, evento dedicado à valorização da produção independente e da economia criativa regional.
Realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), a feira será sediada no anfiteatro do Observatório Cultural Torre Malakoff.
“A Feira Órbita nasce do desejo de fortalecer a rede de criadores locais e de aproximar o público das diversas linguagens que circulam no território da economia criativa. Queremos que a Torre Malakoff continue sendo um ponto de encontro, experimentação e pertencimento”, conta Carol Chaves Madureira, administradora do Observatório Cultural Torre Malakoff.
Com um dia recheado de arte, sustentabilidade e convivência, o público terá acesso aos expositores selecionados pela curadoria da gestão do espaço, com trabalhos autorais de moda, design, ilustração e outros.
O espaço também recebe atividades relacionadas à economia circular, como um stand de troca de roupas e uma oficina de confecção de bolsas com banners reutilizados, prática que reforça a ideia de colaboração e solidariedade, especialmente conectada com a campanha do Dia das Crianças Solidário.
“Estamos apostando em formatos que estimulem a troca, a reutilização e o consumo consciente. A ideia é que o público vivencie o espaço de forma ativa e inspiradora, percebendo o potencial transformador da cultura”, complementa Carol Chaves.
A trilha sonora também está garantida com o especial da DJ Claudinha Summer, artista versátil que trabalha e flutua do pop ao rock.
Feira Órbita + DJ Claudinha Summer
- Local: anfiteatro do Observatório Cultural Torre Malakoff, no Bairro do Recife
- Data: domingo, 9 de novembro de 2025
- Horário: 14h às 18h
- Entrada: gratuita