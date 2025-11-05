fechar
Festival Garota Vip: Wesley Safadão retorna ao Recife em novembro

Mega festival desembarca na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco no dia 15 de novembro com diversas atrações; confira detalhes

Por Bianca Tavares Publicado em 05/11/2025 às 7:38
Imagem de Wesley Safadão
Imagem de Wesley Safadão - Reprodução

No dia 15 de novembro, o Garota Vip chega com tudo no Recife, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, prometendo uma noite repleta de forró e muito sertanejo.

Wesley Safadão completa o show com as apresentações de Natanzinho lima, Murilo Huff e a banda Seu Desejo, com o festival conhecido por festas que duram até o amanhecer e uma mega estrutura.

O repertório contará com grandes clássicos e lançamentos recentes dos artistas.

Os ingressos estão disponíveis no site Virtual Ticket, com valores a partir de R$ 100,00 (+ taxa: R$ 12,00).

