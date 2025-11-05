Giovanna Antonelli descarta novelas em 2026 e revela motivo

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/11/2025 às 7:08
Giovanna Antonelli, atriz, não deu a menor possibilidade de voltar às novelas em 2026. A estrela deixou claro que tem fechado inúmeros compromissos profissionais, do seu lado empresária, tornando inviável o seu retorno.

“Nos últimos dois anos, me propus a ficar focada no meu projeto [voltado ao empoderamento feminino]. Até consegui fazer um filme no ano passado [Rio de Sangue], que vai estrear em abril do ano que vem, mas eu não consigo fazer uma novela hoje”, confessou em entrevista no podcast Elas Que Assinam.

“Por mais que seja chamada, falo: ‘Cara, não tem como eu parar. Até o final de 2026, não tenho agenda. Para 2027, consigo me organizar’. É compromisso. Você se compromete com uma pessoa, faz um contrato de um ano com uma empresa em que você vai rodar 27 estados do Brasil… como que vou [aceitar fazer uma novela]? Não tem como, sou uma pessoa de palavra”, explicou.

Porém, Giovanna Antonelli não descartou um possível retorno em 2027. A sua última novela foi Beleza Fatal, como a Elvira Paixão, na plataforma de streaming da Max. “Em janeiro de 2027 a gente pode começar a negociar, e aí vou me dedicar ao máximo. Não vou deixar de fazer o que estou fazendo. Vou trabalhar até mais. Mas também gosto de curtir meus filhos, minha casa, meus amigos e viajar. E agora, dei uma pausa de 4 dias, [nesse tempo,] compro uma passagem e já estou em um avião. A gente tem que curtir a vida”.

