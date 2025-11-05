Giovanna Antonelli descarta novelas em 2026 e revela motivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Giovanna Antonelli, atriz, não deu a menor possibilidade de voltar às novelas em 2026. A estrela deixou claro que tem fechado inúmeros compromissos profissionais, do seu lado empresária, tornando inviável o seu retorno.

“Nos últimos dois anos, me propus a ficar focada no meu projeto [voltado ao empoderamento feminino]. Até consegui fazer um filme no ano passado [Rio de Sangue], que vai estrear em abril do ano que vem, mas eu não consigo fazer uma novela hoje”, confessou em entrevista no podcast Elas Que Assinam.

LEIA AGORA: Bombou? Saiba qual foi a audiência da estreia da reprise de Rainha da Sucata

“Por mais que seja chamada, falo: ‘Cara, não tem como eu parar. Até o final de 2026, não tenho agenda. Para 2027, consigo me organizar’. É compromisso. Você se compromete com uma pessoa, faz um contrato de um ano com uma empresa em que você vai rodar 27 estados do Brasil… como que vou [aceitar fazer uma novela]? Não tem como, sou uma pessoa de palavra”, explicou.

Porém, Giovanna Antonelli não descartou um possível retorno em 2027. A sua última novela foi Beleza Fatal, como a Elvira Paixão, na plataforma de streaming da Max. “Em janeiro de 2027 a gente pode começar a negociar, e aí vou me dedicar ao máximo. Não vou deixar de fazer o que estou fazendo. Vou trabalhar até mais. Mas também gosto de curtir meus filhos, minha casa, meus amigos e viajar. E agora, dei uma pausa de 4 dias, [nesse tempo,] compro uma passagem e já estou em um avião. A gente tem que curtir a vida”.

O post Giovanna Antonelli descarta novelas em 2026 e revela motivo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.