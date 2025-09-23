Corajosa! Camila Queiroz diz não para Walcyr Carrasco em sua nova novela na Globo
Camila Queiroz, atriz, não fará parte da nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, que será lançada em 2026. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Segundo o colunista, foi decisão da atriz recusar o convite do veterano autor. Ela deseja concentrar totalmente a sua atenção aos primeiros meses do filho, fruto da sua relação com o ator Klebber Toledo. Porém, Camila teria aceitado participar da continuação de Beleza Fatal, na HBO Max, que contará com a supervisão de Silvio de Abreu.
Contudo, a assessoria de Camila Queiroz alegou que a atriz nunca foi cogitada para a nova trama de Walcyr Carrasco, no horário nobre da Globo. “Essa informação é completamente improcedente da nossa parte”, explicou em um comunicado para a coluna Outro Canal.
A última novela de Camila Queiroz na Globo foi Amor Perfeito, em 2023. Foi às pazes da atriz com a emissora, depois da saída polêmica da continuação de Verdades Secretas, disponibilizada no Globoplay.
