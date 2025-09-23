Corajosa! Camila Queiroz diz não para Walcyr Carrasco em sua nova novela na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Camila Queiroz, atriz, não fará parte da nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, que será lançada em 2026. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Segundo o colunista, foi decisão da atriz recusar o convite do veterano autor. Ela deseja concentrar totalmente a sua atenção aos primeiros meses do filho, fruto da sua relação com o ator Klebber Toledo. Porém, Camila teria aceitado participar da continuação de Beleza Fatal, na HBO Max, que contará com a supervisão de Silvio de Abreu.

Contudo, a assessoria de Camila Queiroz alegou que a atriz nunca foi cogitada para a nova trama de Walcyr Carrasco, no horário nobre da Globo. “Essa informação é completamente improcedente da nossa parte”, explicou em um comunicado para a coluna Outro Canal.

A última novela de Camila Queiroz na Globo foi Amor Perfeito, em 2023. Foi às pazes da atriz com a emissora, depois da saída polêmica da continuação de Verdades Secretas, disponibilizada no Globoplay.

