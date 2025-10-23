fechar
Saiba se Gaby Spanic está realmente escalada para o elenco de Beleza Fatal 2

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/10/2025 às 15:06
Gaby Spanic, que deu um tapa na cara de Tamires e foi expulsa da A Fazenda 17, supostamente já tem um destino certo: integrar o elenco da continuação da novela Beleza Fatal, de Raphael Montes.

Segundo os boatos, a estrela venezuelana teria sido convidada para viver a vilã Verônica Sanchez. Ela seria a grande responsável por tirar Lola (Camila Pitanga) da cadeia e montar seu plano de vingança contra Sofia.

Porém, segundo a diretora da trama, Maria de Médices, isso não passa de uma fake news. “Eu amo a criatividade das pessoas”, disse na rede social X.

Vários atores se mostraram empolgados com a continuação de Beleza Fatal, como Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e a própria Camila Queiroz. Porém, a jovem atriz está cotada para protagonizar a nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, em 2026.

