Gaby Spanic revela que tapa em Tàmires foi proposital: “Não aguentava mais”

A atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida por protagonizar a novela “A Usurpadora”, quebrou o silêncio após sua expulsão de A Fazenda 17 e admitiu que a agressão à participante Tàmires Assîs foi um ato premeditado. Em entrevista concedida nesta terça-feira(21), ao Hoje Em Dia, a ex-peoa afirmou que o tapa foi a única forma que encontrou para deixar o reality show e preservar sua saúde mental.

“Foi proposital, porque era a única maneira de sair pela minha saúde mental. Eu não aguentava mais violência, nem para a Tàmires, nem para mim!”, declarou Gaby, visivelmente abalada.

“Eu não aguentava mais tanta violência. Era uma energia muito pesada. Sofri muitas agressões verbais e muito bullying por causa da minha forma de falar português”, desabafou. Ela ainda citou que a forma como algumas participantes agiam com “soberba” e desrespeito a fez sentir a necessidade de sair.

A expulsão de Gaby Spanic ocorreu no último domingo (19) após a atriz atingir o rosto de Tàmires durante uma dinâmica de grupo. A cena causou comoção e surpresa, principalmente porque a peoa agredida era uma de suas aliadas no jogo.

