Flávio Ricco: Carelli não queria e lamenta saída de Gaby Spanic de A Fazenda - Estrela de A Usurpadora foi expulsa do reality rural após tapa em Tamires
O diretor diz que nunca se trabalha com a possibilidade e que as expulsões dela, como foi a da Rachel Sheherazade, não são desejadas e nem esperadas
A Record está bem satisfeita com os resultados de “A Fazenda” e que vai muito ao encontro daquilo que foi planejado e vem sendo executado por toda a sua equipe.
O diretor Rodrigo Carelli acredita que muito disso se deve também ao um casting mais engajado e disposto a gerar conteúdo. E, de alguns participantes específicos, sem revelar quais evidentemente, que se colocam como “maestros” do game e estimulam os outros, direta ou indiretamente, a não deixar o jogo esfriar nunca.
Ao mesmo tempo, admite, há sempre a preocupação em propor atividades e provas que estimulem o embate e o debate entre os peões. As dinâmicas propostas têm funcionado muito bem.
Sobre a saída da atriz Gabriela Spanic, se havia algo imaginado, Carelli diz que nunca se trabalha com essa possibilidade e que as expulsões dela, como foi a da Rachel Sheherazade, não são desejadas e nem esperadas. Mas regras são regras. O ideal, conclui, é deixar o jogo fluir e todos cumprirem seu percurso na Fazenda, dentro das regras. “Por mais teatral e impressionante que tenha sido a saída da Gaby, é uma pena não termos mais ela no programa”, lamenta o diretor.
TV Tudo
Série do Maguila
Serginho Groisman será um dos entrevistados da série documental ‘Maguila – Prefiro ficar louco a morrer de fome’, que estreia no Globoplay nesta sexta-feira, data que marca um ano da morte do ex-boxeador.
A produção possui quatro episódios.
Vem a segunda
No SBT, a avaliação sobre o “No Alvo” é a melhor possível e o programa, em audiência e repercussão, alcançou o que dele se esperava.
Tanto que a segunda temporada já foi aprovada. Só falta definir quando. Mas, com certeza, no ano que vem.
Uma bobeira
O anúncio do reality do Boninho na Record, agora com uma confirmação mais oficial, deixou o pessoal de cima do SBT meio assim.
A sensação é de um “gol contra”. Tinham tudo nas mãos e não conduziram convenientemente.
Não por nada
O formato do Boninho ou qualquer outro habilitaria o SBT a também ter o seu lugar no calendário dos realities shows de confinamento.
A Globo, com o “BBB” nos primeiros meses do ano, e a Record, passando a ter um outro além da “Fazenda”, não haverá espaço para mais nenhum.
Puxou o freio
Neto sempre é muito requisitado para entrevistas ou participações em programas, dentro e fora da Band.
Mas deu um tempo e justifica: “o que eu falo no ‘Donos da Bola’ já repercute demais. Melhor segurar um pouco”.
Uma aula
A TV aberta já foi boa nisso, mas, hoje, o streaming trabalha muito melhor as suas campanhas de lançamento. E em todas as frentes.
A série “Tremembé”, por exemplo, do Prime Video. Antes mesmo de começar, já sobravam as notícias a respeito e agora, prestes a estrear no dia 31, ainda mais.
Como é a vida
O Paramount, além de contrariar um certo noticiário e não ter devolvido os direitos da atual Libertadores, vai partir com tudo na disputa da nova concorrência.
A Sky Dance, nova gestora, não abre mão de trabalhar em diferentes frentes e com esporte - o futebol, principalmente.
Pensamento geral
A maioria dos aplicativos passou a pensar e a agir da mesma forma.
Só a Netflix, nesta altura, ainda pode se dar ao direito de ficar mais com séries e filmes. Os demais, necessariamente, precisam buscar e se valer de outras opções.
Eleições
O Grupo Bandeirantes já trabalha no planejamento da cobertura das eleições 2026, em formato multiplataforma.
A maratona eleitoral terá início entre janeiro e fevereiro. Seguindo a tradição, a Band promoverá os primeiros debates.
Cronograma
Na Band, os encontros presidenciais e estaduais no primeiro turno estão previstos entre os dias 6 e 9 de agosto, e 11 e 16 de agosto.
No segundo turno, a proposta é realizar os debates entre os dias 7 e 11 de outubro, e 13 e 18 de outubro.
Conquistas
Mônica Albuquerque, ex-Globo, pode ser considerada a grande vencedora do Prêmios PRODU 2025. “Velvet”, da Telemundo, em que assina a produção executiva, levou como Melhor Novela.
Sempre como produtora executiva, conquistas também pelo período na HBO Max. “Chespirito” venceu em Série biográfica, enquanto “Beleza Fatal” e “Cidade de Deus”, Melhor Atriz, pelas interpretações de Camila Pitanga e Roberta Rodrigues.
Marca especial
“Êta Mundo Melhor!”, nesta quinta-feira, chega ao capítulo 100 e se prepara para uma série de reviravoltas. O autor Mauro Wilson diz que, até aqui, “o balanço é o melhor possível”.
“... Estou muito feliz. Os personagens antigos, que vieram de ‘Êta Mundo Bom!’, e os novos estão funcionando incrivelmente...Acredito que os próximos capítulos serão ainda melhores".
Bate – Rebate
- Por enquanto, nada se fala sobre o “Amigas 2” na Globo...
- ... Já tem gente do elenco achando que, este ano, não vai rolar.
- Aguinaldo Silva comemora as boas críticas recebidas por “Três Graças”, ainda em seus primeiros capítulos...
- ... O autor, aliás, promete não parar nessa...
- ... Lá na frente, pode ser uma outra novela, mas também não se descarta uma série.
- “Rainha da Sucata”, escrita por Silvio de Abreu, foi confirmada como próximo título do ‘Vale a Pena Ver de Novo’...
- ... Estrelada por Regina Duarte, Glória Menezes e Tony Ramos, retorna em 3 de novembro.
- A cantora Nat Guareschi faz sua primeira participação no “Altas Horas”, neste sábado...
- ... A edição celebra os 40 anos do ‘Criança Esperança’ e também reúne Neymar Jr., Ana Castela, Palavra Cantada, entre outros.
- ... E depois do “Altas Horas”, José Aldo estará na transmissão do ‘Fight do Milhão’, ao lado de Rhoodes Lima e Ana Hissa.
- Paulinho Lessa, Fabiula Nascimento e Drica Moraes se juntam a Deborah Secco e Cássio Gabus Mendes em “Bruna Surfistinha 2 – O retorno”.
C´est fini
A TMC lança em novembro o projeto “Em 3 Atos”, liderado pelo jornalista Rodrigo Alvarez.
Com edições às terças e sextas, online e dial, trata-se de um modelo reality show em que o entrevistado será sempre filmado, desde a rua, antes mesmo de entrar na casa do programa, na Vila Madalena.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!