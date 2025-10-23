Flávio Ricco: Carelli não queria e lamenta saída de Gaby Spanic de A Fazenda - Estrela de A Usurpadora foi expulsa do reality rural após tapa em Tamires

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O diretor diz que nunca se trabalha com a possibilidade e que as expulsões dela, como foi a da Rachel Sheherazade, não são desejadas e nem esperadas

A Record está bem satisfeita com os resultados de “A Fazenda” e que vai muito ao encontro daquilo que foi planejado e vem sendo executado por toda a sua equipe.

O diretor Rodrigo Carelli acredita que muito disso se deve também ao um casting mais engajado e disposto a gerar conteúdo. E, de alguns participantes específicos, sem revelar quais evidentemente, que se colocam como “maestros” do game e estimulam os outros, direta ou indiretamente, a não deixar o jogo esfriar nunca.

Ao mesmo tempo, admite, há sempre a preocupação em propor atividades e provas que estimulem o embate e o debate entre os peões. As dinâmicas propostas têm funcionado muito bem.

Sobre a saída da atriz Gabriela Spanic, se havia algo imaginado, Carelli diz que nunca se trabalha com essa possibilidade e que as expulsões dela, como foi a da Rachel Sheherazade, não são desejadas e nem esperadas. Mas regras são regras. O ideal, conclui, é deixar o jogo fluir e todos cumprirem seu percurso na Fazenda, dentro das regras. “Por mais teatral e impressionante que tenha sido a saída da Gaby, é uma pena não termos mais ela no programa”, lamenta o diretor.

TV Tudo

Série do Maguila

Serginho Groisman será um dos entrevistados da série documental ‘Maguila – Prefiro ficar louco a morrer de fome’, que estreia no Globoplay nesta sexta-feira, data que marca um ano da morte do ex-boxeador.

A produção possui quatro episódios.

Serginho Groisman - Crédito: Globo / Bob Paulino

Vem a segunda

No SBT, a avaliação sobre o “No Alvo” é a melhor possível e o programa, em audiência e repercussão, alcançou o que dele se esperava.

Tanto que a segunda temporada já foi aprovada. Só falta definir quando. Mas, com certeza, no ano que vem.

Uma bobeira

O anúncio do reality do Boninho na Record, agora com uma confirmação mais oficial, deixou o pessoal de cima do SBT meio assim.

A sensação é de um “gol contra”. Tinham tudo nas mãos e não conduziram convenientemente.

Não por nada

O formato do Boninho ou qualquer outro habilitaria o SBT a também ter o seu lugar no calendário dos realities shows de confinamento.

A Globo, com o “BBB” nos primeiros meses do ano, e a Record, passando a ter um outro além da “Fazenda”, não haverá espaço para mais nenhum.

Puxou o freio

Neto sempre é muito requisitado para entrevistas ou participações em programas, dentro e fora da Band.

Mas deu um tempo e justifica: “o que eu falo no ‘Donos da Bola’ já repercute demais. Melhor segurar um pouco”.

Uma aula

A TV aberta já foi boa nisso, mas, hoje, o streaming trabalha muito melhor as suas campanhas de lançamento. E em todas as frentes.

A série “Tremembé”, por exemplo, do Prime Video. Antes mesmo de começar, já sobravam as notícias a respeito e agora, prestes a estrear no dia 31, ainda mais.

Como é a vida

O Paramount, além de contrariar um certo noticiário e não ter devolvido os direitos da atual Libertadores, vai partir com tudo na disputa da nova concorrência.

A Sky Dance, nova gestora, não abre mão de trabalhar em diferentes frentes e com esporte - o futebol, principalmente.

Pensamento geral

A maioria dos aplicativos passou a pensar e a agir da mesma forma.

Só a Netflix, nesta altura, ainda pode se dar ao direito de ficar mais com séries e filmes. Os demais, necessariamente, precisam buscar e se valer de outras opções.

Eleições

O Grupo Bandeirantes já trabalha no planejamento da cobertura das eleições 2026, em formato multiplataforma.

A maratona eleitoral terá início entre janeiro e fevereiro. Seguindo a tradição, a Band promoverá os primeiros debates.

Cronograma

Na Band, os encontros presidenciais e estaduais no primeiro turno estão previstos entre os dias 6 e 9 de agosto, e 11 e 16 de agosto.

No segundo turno, a proposta é realizar os debates entre os dias 7 e 11 de outubro, e 13 e 18 de outubro.

Conquistas

Mônica Albuquerque, ex-Globo, pode ser considerada a grande vencedora do Prêmios PRODU 2025. “Velvet”, da Telemundo, em que assina a produção executiva, levou como Melhor Novela.

Sempre como produtora executiva, conquistas também pelo período na HBO Max. “Chespirito” venceu em Série biográfica, enquanto “Beleza Fatal” e “Cidade de Deus”, Melhor Atriz, pelas interpretações de Camila Pitanga e Roberta Rodrigues.

Marca especial

“Êta Mundo Melhor!”, nesta quinta-feira, chega ao capítulo 100 e se prepara para uma série de reviravoltas. O autor Mauro Wilson diz que, até aqui, “o balanço é o melhor possível”.

“... Estou muito feliz. Os personagens antigos, que vieram de ‘Êta Mundo Bom!’, e os novos estão funcionando incrivelmente...Acredito que os próximos capítulos serão ainda melhores".

Mauro Wilson(Autor) - Globo/ Leo Rosário

Bate – Rebate

Por enquanto, nada se fala sobre o “Amigas 2” na Globo...

... Já tem gente do elenco achando que, este ano, não vai rolar.

Aguinaldo Silva comemora as boas críticas recebidas por “Três Graças”, ainda em seus primeiros capítulos...

... O autor, aliás, promete não parar nessa...

... Lá na frente, pode ser uma outra novela, mas também não se descarta uma série.

“Rainha da Sucata”, escrita por Silvio de Abreu, foi confirmada como próximo título do ‘Vale a Pena Ver de Novo’...

... Estrelada por Regina Duarte, Glória Menezes e Tony Ramos, retorna em 3 de novembro.

A cantora Nat Guareschi faz sua primeira participação no “Altas Horas”, neste sábado...

... A edição celebra os 40 anos do ‘Criança Esperança’ e também reúne Neymar Jr., Ana Castela, Palavra Cantada, entre outros.

... E depois do “Altas Horas”, José Aldo estará na transmissão do ‘Fight do Milhão’, ao lado de Rhoodes Lima e Ana Hissa.

Paulinho Lessa, Fabiula Nascimento e Drica Moraes se juntam a Deborah Secco e Cássio Gabus Mendes em “Bruna Surfistinha 2 – O retorno”.

C´est fini

A TMC lança em novembro o projeto “Em 3 Atos”, liderado pelo jornalista Rodrigo Alvarez.

Com edições às terças e sextas, online e dial, trata-se de um modelo reality show em que o entrevistado será sempre filmado, desde a rua, antes mesmo de entrar na casa do programa, na Vila Madalena.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!