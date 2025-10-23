Fiepe levará uma missão técnica para a Dinamarca
Uma missão técnica da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, comandada pelo presidente Bruno Veloso, vai à Dinamarca entre os dias 27 e 31, em seminários, reuniões e visitas, métodos de produção que permitam o avanço no estado de chamada indústria 4.0, as fábricas inteligentes. Vai coincidir com a presença naquele país da governadora Raquel Lyra, que participa com os empresários de reunião no Instituto Tecnológico da Dinamarca (DTI), referência mundial em pesquisa aplicada e inovação industrial.
NO COMAR
O Ministro José Múcio Monteiro deve prestigiar a solenidade comemorativa ao Dia do Aviador, amanhã no II Comando Aéreo Regional.
MÃE DA NOIVA
Ione Costa é pura alegria na sua versão ‘’mãe da noiva’’, com a nova fase da filha Helena Figueiredo Costa, que irá casar com André Benoliel.
RECEPÇÃO
Bia Pereira abriu as portas da sua Fazenda Azeite Sabiá, onde cultiva uma das maiores safras de azeite do país, para receber Ana Karina Simon, que elaborou uma a sua nova coleção de joias com inspiração em folhas de oliva.
LANÇAMENTO
Hoje, na Sinagoga da Bom Jesus, teremos o lançamento do livro de Fábio Steinberg “Travessias- Aventuras e Desventuras de famílias de Imigrantes''. Evento terá a participação do acadêmico Jacques Ribemboim.
CURIOSIDADE
O recente furto no Museu do Louvre relembra outro episódio: o roubo da “Monalisa” de Da Vinci, que aconteceu em agosto de 1911. O quadro ficou desaparecido por dois anos, com dois suspeitos inocentes, entre eles Pablo Picasso, presos. Até que foi reencontrada com o criminoso Vincenzo Peruggia, em Florença.
LANÇAMENTO
Estreia hoje em algumas salas de cinema o filme "Frankenstein", com direção do renomado Guillermo del Toro, que também será lançado no dia 7 de novembro na Netflix. Mesmo sendo descrito como “terror”, o cineasta prefere dizer que é um "filme de família".
APLAUSOS
Isabela Neiva, que comandou com êxito o Hospital da Mulher e agora assume a gestão do Hospital do Câncer de Pernambuco, recebeu homenagem na Câmara do Recife, com um voto de aplausos, por iniciativa dos vereadores Samuel Salazar e Rodrigo Coutinho.
PRESENTES
O presidente Luiz Inácio, Emmanuel Macron, Príncipe William e mais líderes de 162 países do mundo já confirmaram presença na COP30, que acontecerá em Belém.
LUXO
Brechós de luxo online estão crescendo mais que grandes marcas como Louis Vuitton e Gucci, com alta de 10% nas vendas em 2024. Este mercado já movimenta US$ 56 bilhões por ano, impulsionado pela Geração Z, que reduziu em 7% os gastos com itens novos de luxo.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: “Atualmente 1,7 milhão de brasileiros trabalham por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços.” (Fernando Castilho)
- A ENGENHEIRA Márcia Carneiro comemorou idade nova ontem, reunindo amigos em almoço no The Black Angus.
- PRATICAMENTE esgotadas as peças da coleção que Lívia Nunes Marques criou para a Renner.
- CARLOS Alberto de Nóbrega recebe Leandro Hassum, hoje, na “Praça é Nossa”, na TV Jornal/SBT
- HOJE, no bar do Teatro Mamulengo, no Recife Antigo, a Cepe lança “Estou Quase Pronto: Uma Biografia de Miró da Muribeca'', de Welligton Melo.
- DANIELA Mello é uma das autoras do livro "Bem-Estar nas Relações de Trabalho", que será lançado hoje na Livraria Jaqueira.
- ALEXANDRE Pires é o único brasileiro a figurar na lista da Billboard dos maiores artistas latinos do século 21.
- A EMPRESÁRIA Bruna Moraes comanda viagem em grupo para China.
- O MUNDO das celebridades parou, ontem, em torno do aniversário de Kim Kardashian.
